Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) 30 Kasım’da gerçekleşecek olan Olağanüstü Kurultay’da genel başkanlık için aday olan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk halkının CTP’den çok şey beklediğini belirterek, esas hedeflerinin CTP’yi güçlü bir şekilde iktidara taşımak olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İncirli, “Partimizin özü, ruhu, tarihi ve dinamik yapısı ülkemizi yönetmeye hazırdır. CTP’nin başkanlık görevini büyük bir sorumluluk, dinamizm ve kucaklayıcı bir uzlaşı kültürü içerisinde yürütmek en büyük arzumdur” ifadelerini de kullandı.

Sula Usar İncirli’nin paylaşımı şöyle:

19 Ekim Cumhurbaşkanlığı Seçimleri bize Kıbrıs Türk halkının ortak hedefler için mücadele edebilen, oldukça dinamik bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. İç ve dış koşulların oldukça kritik ve zorlu olduğu bu dönemde insanlarımız, çözümlerin önünde engel olarak gördükleri düşünceyi sandığa gömmüşlerdir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bizim üzerimize düşen dürüst, adil, şeffaf, hesap verebilir, toplumsal faydayı önceleyen, kapsayıcı bir idari yapıyı iktidara taşımaktır. Ülkemizi avanta, rüşvet ve siyasi rantı merkezine alan bu yoz ve çürümüş yapıdan bir an önce kurtarmak gerekmektedir. Her alanda, tüm kesimleri dinleyerek, anlayarak, katılımcılık ve ortaklaşmayla çözülmesi gereken çok sayıda sorun, giderilmesi gereken büyük bir dağınıklık vardır.

CTP olarak şu anda üzerine yoğunlaşacağımız esas hedef partimizi güçlü bir şekilde iktidara taşımaktır.

Uzun bir süreden beri ilk defa hem uluslararası konjonktür hem de Sn. Tufan Erhürman’ın ezici çoğunlukla Cumhurbaşkanı seçilmesi çözüme yönelik yeni bir kapı aralamıştır. Çözüm için atılacak her adımı destekleyen ve arkasında duran bir anlayışla hareket etmek büyük önem taşımaktadır. Yanı sıra halkı doğrudan etkileyen sorunları bir an önce demokratik, anayasal, çoğulcu bir zeminde düzene koymak Kıbrıs Türk halkının varoluşu açısından hayat memat meselesidir. Sosyal devleti benimseyen, ekonomik kalkınmayı ilerleyici bir dinamizm ile planlayan, kurumlarını hızla değişen dünya ile uyumlaştıran, karalı ve cesur bir yönetim anlayışı , endişelerden arınmış, güvende hisseden, çağdaş, refah ve mutlu bir topluma ulaşmak en önemli hedeflerimizdir.

Kıbrıs Türk halkı CTP’yi bekliyor. Partimizin özü, ruhu, tarihi ve dinamik yapısı ülkemizi yönetmeye hazırdır. CTP’nin başkanlık görevini büyük bir sorumluluk, dinamizm ve kucaklayıcı bir uzlaşı kültürü içerisinde yürütmek en büyük arzumdur. Kurultayımızın her bir üyemizin katılımı ile tam bir olgunluk ve demokrasi şöleni içerisinde gerçekleşeceğine olan inancım tamdır.