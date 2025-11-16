“Erhürman’ın konuşması adeta bir toplum sözleşmesi niteliğinde”

CTP Milletvekili, Genel Sekreteri, Genel Başkan Adayı Erkut Şahali, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın 15 Kasım’da yaptığı konuşmayı “toplum sözleşmesi niteliğinde” olarak nitelendirdi. Konuşmayı ilk anda dikkatle dinlediğini belirten Şahali, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan tam metni satır satır incelediğinde de aynı düşüncesinin pekiştiğini ifade etti.

Şahali, Erhürman’ın konuşmasında eşitlik, özgürlük, hukukun üstünlüğü, demokrasi, refah, güvenlik ve barış gibi evrensel değerleri vurguladığını belirterek, “Cumhurbaşkanı hem ülkenin çağdaş normlara kavuşması için reform iradesini ortaya koyuyor hem de Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik kararlılığını net bir biçimde ifade ediyor. Buna itiraz etmek mümkün değil.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, Kıbrıs Sorunu’nun özüne ilişkin mesajlarının da son derece güçlü olduğunu aktaran Şahali, özellikle şu ifadelerin dikkat çekici olduğunu söyledi:

“Kıbrıs Türk halkı bu adanın eşit kurucu ortağıdır. Çözümden hiçbir zaman kaçmadık ama hakkımızdan azına da razı olmayacağız.”

Şahali, Erhürman’ın “Varlığımızı, kimliğimizi ve çocuklarımızın geleceğini kimsenin insafına bırakmayacağız… Biz bu topraklarda vardık, varız ve çok daha güçlü koşullarda var olmaya devam edeceğiz.” sözlerinin, bir toplum liderinin halkına karşı sorumluluğunu güçlü bir dille ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın, seçim süreci boyunca savunduğu çizginin bugün de hiç değişmediğini vurgulayan Şahali, Erhürman’ın konuşmasındaki şu bölüme işaret etti:

“Kıbrıs Türk halkı, siyasi eşitliğinin pazarlık konusu yapılacağı, zaman sınırsız süreçlerin yeniden yaşanacağı, geçmişte sağlanan yakınlaşmaların yok sayılacağı ve uzun müzakere dönemlerinin sonunda Rum tarafının retçi tutumuyla karşılaşıldığında statükoya geri dönülecek bir modeli kabul etmemektedir.”

Şahali, Erhürman’ın bu çerçeveyi bir “ön şart” olarak değil, “çözüm metodolojisinin unsurları” olarak tanımlamasının önemli bir mesaj olduğunu belirtti:

“Cumhurbaşkanı, çözüm konusunda samimiyet testinin kapıda olduğuna işaret ediyor.”

Şahali, tüm bu değerlendirmeler ışığında, “Kıbrıslı Türkler’in dünyaya konuşan en gür sesi olan Cumhurbaşkanı Erhürman, 15 Kasım’da Kıbrıs’a ilgi duyan herkesin posta kutusuna bir mektup bırakmıştır.” ifadesiyle değerlendirmesini tamamladı.