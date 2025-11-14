“Erhürman’ın Ankara ziyareti çözüm umutlarını güçlendirdi”

CTP Genel Başkan Adayı ve Milletvekili Sıla Usar İncirli:

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Adayı ve Milletvekili Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Ankara’ya gerçekleştirdiği ilk yurtdışı ziyaretini değerlendirerek, ziyaretin hem Kıbrıs Türk halkının iradesinin görünürlüğü hem de çözüm sürecine dair oluşan olumlu atmosfer açısından önemli olduğunu vurguladı.

İncirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erhürman’ın güçlü bir toplumsal uzlaşı ve halk desteğiyle göreve geldiğini hatırlatarak, Ankara ziyaretinde Kıbrıs Türk halkının varlığının ve temsiliyetinin hissedilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Erhürman’ın seçim sürecinde savunduğu görüşleri aynı tutarlılıkla dile getirmesinin Kıbrıslı Türkler için son derece değerli olduğunu ifade etti.

“Çözüm vurgusu önemli bir mesajdır”

İncirli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ortak açıklamalarında karşılıklı saygı ve anlayışın öne çıkmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Her iki liderin çözüm sürecine dair olumlu mesajlar vermesinin, “hem ülkemiz hem de bölgesel barış açısından önemli bir dönemin işareti” olduğunu kaydetti.

Kıbrıs sorunun çözümü için yeniden görüşmelerin, hatta müzakere masalarının kurulmasının yakın olduğunu belirten İncirli, bunun çözüm umutlarını artırdığını dile getirdi. Kıbrıs Türk halkının 2004 Annan Planı referandumu, 2017 Crans Montana ve son Cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi kritik süreçlerde güçlü bir çözüm iradesi ortaya koyduğunu hatırlattı.

“Hristodulidis de masaya samimiyetle gelmeli”

İncirli, beklentilerinin Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in de masaya samimiyetle oturması, iki toplumu yakınlaştıracak adımların ve güven artırıcı önlemlerin hızlı şekilde ilerletilmesi olduğunu ifade etti.

“Siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm en büyük arzumuzdur”

İncirli, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı federal ortaklık temelinde müzakerelerin başlaması ve bu sürecin barışla sonuçlanmasının en büyük arzuları olduğunu belirterek, “Çözüm yolunda atılacak her adımı desteklemeye ve çözüm için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.