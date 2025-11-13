Erhürman: “Türkiye ile hassasiyetler konusunda büyük ölçüde aynı noktadayız”

● Türkiye ile istişareler sürecek. Hassasiyetler konusundan büyük ölçüde aynı noktadayız.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara temaslarını tamamlamasının ardından yurda döndü, Ercan’da basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile istişarelerin süreceğini belirten Erhürman, iki ülke arasındaki ilişkilerde hassasiyetler konusunda büyük ölçüde aynı noktada olduklarını vurgulayarak, “Türkiye ile taban tabana zıt noktalarda değiliz” dedi.

Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erhürman, terminolojik farkların devam ettiğini ifade ederek, “Daha yolun çok başındayız” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, gelecek haftanın ikinci yarısında Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir görüşme gerçekleştireceklerini de açıkladı.

Erhürman ayrıca, Türkiye’ye girişi engellenen kişiler konusunu görüşmede gündeme getirdiğini açıkladı.

Ankara ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeleri anımsatan Cumhurbaşkanı Erhürman, görüşmelerde ana konunun kıbrıs sorunundaki son gelişmeler olduğunu, bu konuda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Erhürman, “Seçim döneminde de seçim sonrasında da hep söyledik, Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde olacağız” dedi.

Erhürman, çok büyük ihtimalle gelecek haftanın ikinci yarısında Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin olacağını açıkladı.

5 Aralık’ta BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir görüşmelerinin olacağını ifade eden Erhürman, “Bu arada genişletilmiş 5+1 ihtimali vardı. Bu konuyu da Ankara’da değerlendirme şansı bulduk. Bizim baktığımız verden değerli bir toplantı. Arzu ederiz ki Lefkoşa’da bir takım sonuçlara ulaşıp 5+1’e geçelim” dedi.

İlk istişare sürecinin gerçekleşmesinin ardından artık dış temaslara geçeceklerini belirten Erhürman, Türkiye ile hassasiyetler noktasında büyük ölçüde yakınlıkları olduğunu belirterek, “Türkiye ile taban tabana zıt noktalarda değiliz” dedi.

Erhürman şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türklerin buradaki egemenlik haklarının bir şekilde ihlal edilmesi, Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi davranılması noktasında ortak rahatsızlığımız var. Bu noktada istişare sürecinin bir başlangıcını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İstişareler yoğun şekilde devam edecek.”

Basından gelen soruları da yanıtlayan Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kalıcı çözümün, adada iki devletin bir arada var olmasından geçtiği” şeklindeki açıklamasıyla ilgili fikrinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“Benim Sayın Erdoğan’ın açıklamasını yorumlamam çok doğru olmaz. Benim konuşmamda ortaya koyduğum şeyler, seçim süreci öncesinde ve sonrasında, devamında söylediğim şeylerdir. Bu işin kilit noktası siyasi eşitlik meselesidir. Bunun kabullenilmediği noktada görüşülen şey federasyon olmaktan çıkıyor. Bunun ardından üç maddemiz daha var.bu konulara Sayın Hristodulidis nasıl yaklaşacak, ilk toplantıdan görebileceğimizi düşünmüyorum.”

Erhürman, Türkiye’ye girişleri farkli tahdid kodlarıyla engellenen Kıbrıslı Türkler konusunun görüşülüp görüşülmediğine ilişkin soru üzerine, konuyu toplantıda gündeme taşıdığını, önümüzdeki süreçte gelişmeler yaşandıkça, ilerleme kaydedildikçe gerekli açıklamaların yapılacağını ifade etti.