Erhürman: “Siyasi eşitlik üzerinde pazarlık yapılacak bir madde değil”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçiminde toplumun parti gözetmeden gönül birlikteliği oluşturduğunu, değişim iradesinin ülkenin tamamına yayıldığını belirtti. “Şimdi bize düşen, seçimde söylediklerimizin arkasında durmaktır.” diyen Erhürman, tarafsız bir cumhurbaşkanı olmayı taahhüt ettiğini ve bunun arkasında durduğunu kaydetti. Vatandaşların tümünü temsil etmenin anayasal görevi olduğunu anımsattı.

“Bu seçimde kaybeden taraf yok.” diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, hep birlikte yürüneceği mesajını verdi ve halkı dinlemeye devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan “Manşet+” programına katılarak Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtladı.

“Zannedilenin aksine toplumda Kıbrıs sorununa ilişkin ciddi bir bölünme yok”

Cumhurbaşkanlığı seçiminde “Kıbrıs Türk halkının sadece Kıbrıs sorunu üzerinden oy kullandığı” yorumunun yanlış olduğunu belirten Erhürman, Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak zannedildiğinin aksine toplumda çok ciddi bir bölünme olmadığını söyledi.

Erhürman, “Birtakım kavramlar öne çıkarılmaya çalışıldı. Biz bu kavramları değil, içeriği konuşmayı tercih ettik. İçeriğe baktığımızda herkesin hemfikir olabileceğini gördüm. Mesela ‘Egemenlik haklarımızı savunalım mı?’ sorusuna kimsenin ‘Savunmayalım.’ dediğini görmedim. Dolayısıyla benim derdim kavramlar üzerinden değil, içerik üzerinden yürümektir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, iç politikada vatandaşın daha insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek istediğini, ekonomide öngörülebilirlik beklediğini ve kamuda liyakat talep ettiğini söyledi.

“Cumartesi itibarıyla çalışmalara başladık”

Kıbrıs konusunda atılacak ilk adımın ne olacağı yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumartesi günü itibarıyla çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Erhürman, gayriresmî 5+1 toplantılarında konuşulanın güven yaratıcı önlemler olduğunu, ancak bunların yeterli olmadığını belirtti. Yeni geçiş noktalarının açılması, var olanların rahatlatılması gerektiğini, fakat bunun da yeterli olmayacağını söyledi. İki tarafın birbirine güvenle bakmasını sağlayacak başka adımlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Erhürman, 5+1 gayriresmî toplantılarında kapsamlı bir çözüm müzakeresi yapılmadığını da ifade etti.

Müzakerelerin Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içinde yürütüleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk istişarenin çok yakın bir zamanda gerçekleştirileceğini söyledi.

Güven yaratıcı önlemler konusunun 5+1 düzeyinde ele alınması gereken konular olmadığını belirten Erhürman, “Lefkoşa da var. İlle New York veya Cenevre olması gerekmiyor. Bazı konuların 5+1 düzeyinde ele alınması gerekmiyor. Mesela geçiş noktaları konusu. Dolayısıyla Türkiye ile istişarenin arkasından BM ile, uzak olmayan bir noktada AB ile ve elbette Sayın Hristodulidis ile istişare edilerek sürecin yeniden yapılandırılması gerekiyor. 3-4 ayda bir 5+1 toplanacaksa da, iş yapmak için Lefkoşa’da bu işin çok daha düzenli ve sürekli bir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.

Türkiye’ye ziyaret bu hafta sonuna doğru veya gelecek hafta başı

Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk ziyaretini bu hafta sonuna doğru veya gelecek haftanın başında Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştireceğini de belirtti.

Rum lider Hristodulidis ile ilk buluşmasının sosyal içerikli olması gerekmediğini, ilk görüşmede de konulara giriş yapılabileceğini kaydeden Erhürman, her türlü diyalog ve diplomasiye açık olduğunu vurguladı.

Kıbrıs konusunda belirttiği dört noktanın ön şart olarak görülmesine anlam veremediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesela siyasi eşitlik niye ön şart olarak görülüyor, anlamadım. BM Güvenlik Konseyi kararları zemindir diyen siz değil misiniz? Siyasi eşitlik bu kararların içinde yazıyor. Dolayısıyla böyle bir şeyi müzakere masasında pazarlık yapılacak bir konu haline getiremeyiz. Yani iki toplumluluk, iki bölgelilik gibi bir şeydir; temel bir ilkedir. Dolayısıyla bunun üzerinden pazarlık yapılamaz.”

Cumhurbaşkanı Erhürman, basın üzerinden tartışmanın anlamsız olduğunu, yüz yüze görüşmede bu konuların Rum lider Hristodulidis ve BM ile ele alınacağını söyledi.

“Halk çözüm olsun diye müzakere istiyor”

Bu kadar yılın ardından ucu açık görüşmelere ihtiyaç olmadığını da belirten Erhürman, “Benim halkım müzakere olsun diye müzakere istemiyor; çözüm olsun diye müzakere istiyor.” dedi ve bugüne kadar izlenen metodolojinin tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Kayıplar konusunda Avrupa Parlamentosu’nun aldığı karara da değinen Erhürman, sadece kınama düzeyinde tepki göstermenin anlamsız olduğunu, diplomasi boşluğunun kapatılması gerektiğini söyledi. Avrupa Parlamentosu Başkanı’ndan başlayarak içerideki gruplara kadar bilgilendirme yapacaklarını belirtti.

Bazı başlıklarda kat edilen mesafelerin sıfırlanmasının büyük zaman kaybına yol açacağını vurgulayan Erhürman, müzakerelere başlamadan önce bunların netleştirilmesi gerektiğini söyledi.

“Öncesinin çok iyi yapılandırılmış olması gerek. Her şeyi net olarak görmeliyiz ki başladığımızda bitirme ihtimalimiz yüksek olsun.” dedi.

Mülkiyet konusuna ilişkin soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk çalışma gününde ilk toplantısını mülkiyet üzerinde halihazırda çalışmış olan komite ile gerçekleştireceğini belirtti.

Aralık başında Strazburg’da Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili bir değerlendirme olacağını anımsatan Erhürman, çıkan kararın hızlı bir şekilde tahlil edilip bunun üzerinden uluslararası toplumla istişareye geçilmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, “Hiç de iyi bir noktadan başlamıyoruz; bayağı geriden başlıyoruz. Ama umutsuzluğa yer yok. Elbette görüşme masası da bu açıdan çok önemlidir, çünkü bu da görüşmemiz gereken konulardan biridir. Bir güven yaratma ihtiyacımız varsa, bu durumun güven yaratmadığını, tam tersine güveni sarsar hale geldiğini BM’ye de muhataplarımıza da anlatmamız gerekiyor.” dedi.

Güven yaratıcı önlemlerin hiçbir şekilde kapsamlı çözümün yerini tutmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, “Benim yaklaşımım sonuç odaklıdır. Sonuç doğurucu hamleler istiyorum. Bu beş yıllık süreçte en azından şu 4-5 adımı attık deriz. Arzum tamamını halletmektir ama o olmazsa da ‘Hiçbir şey olmaz.’ deyip bırakacak değilim.” diye konuştu.

“Yapacak çok iş var ama bun yapacak enerjimiz de var”

Kıbrıs konusunda olduğu gibi iç konularda da masalar oluşturulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, önemli olanın üretilecek işler olduğunu söyledi.

Erhürman, “Yapacak çok iş var ama bunu yapacak enerjimiz de var.” dedi ve iş yapacak herkesle çalışacağını vurguladı.