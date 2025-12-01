Erhürman, KTAMS heyetini kabul etti

Lefkoşa21 °C

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ve beraberindeki heyeti  kabul etti 

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve beraberindeki heyeti  kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise Cumhurbaşkanı Erhürman’a görevinde başarılar diledi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

