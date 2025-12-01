Erhürman, KTAMS heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ve beraberindeki heyeti kabul etti



Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise Cumhurbaşkanı Erhürman’a görevinde başarılar diledi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.