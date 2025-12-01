Erhürman, KTAMS heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ve beraberindeki heyeti kabul etti
A+A-
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise Cumhurbaşkanı Erhürman’a görevinde başarılar diledi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Bu haber toplam 270 defa okunmuştur