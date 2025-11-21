Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bu sabah, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

KTTO heyeti, Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erhürman’ı kutladı.



KTTO Başkanı Turgay Deniz’e, KTTO Başkan Vekilleri Aziz Limasollu, Ramazan Gündoğdu,Yönetim Kurulu üyeleri Ali Başman, Evren Günsel Erçelik, Omaç Cin, Yüksel Akay ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti.



Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven hazır bulundu.