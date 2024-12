Erhürman: “Kendi iradeleri dışında oradalar, Kıbrıs Türk halkının zamanı boşa harcanıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı ve erken seçim çağrısında bulundu.

Erhürman, adına hükümetin diyen yapının herhangi bir planının ve projelerinin olmadığını vurgulayarak, mevcut yapının halkı yönetme iddiasını kaybettiğine işaret etti. Tufan Erhürman, “Bu yapı, uzatmalara oynayan bir yapıya dönüştü. Kendi iradeleri dışında orada kalıyorlar. Her geçen gün, Kıbrıs Türk halkının zamanı boşa harcanıyor” dedi.

“Proje yok, plan yok, yönetim yok”

Tufan Erhürman, “hükümetin” uzun bir süredir herhangi bir yeni projeyi hayata geçirmediğine dikkat çekti: “Ortada plan yok, program yok. Hangi alana ilişkin yeni bir şey yapılacağı söyleniyor ki biz de ‘Bu para yetecek mi?’ diyelim. Bu yapı, kendisi bile yönetme iddiasından vazgeçmiş durumda.” Nüfus planlaması ve istatistikler konusunda da eleştirilerde bulunan Erhürman, şu ifadeleri kullandı: “Projeksiyon nüfus 489 bin olarak açıklandı. Buna memlekette kimse inanmıyor. Hükümet kendisinin açıkladığı rakamlara bile güvenmiyor. Nüfusu bilmeden kaç öğretmene, kaç sınıfa ihtiyaç duyulacağını nereden bileceksiniz? Nüfusu bilmeden planlama mı yapılır?” Erhürman, ekonomik krizle birlikte güneyden kuzeye geçişlerdeki düşüşe ve kuzeyden güneye geçişlerdeki artışa dikkat çekti: “Son bir yıllık dönemde kuzeyden güneye geçişlerde yüzde 18 artış var. Bir yıl içinde ekonomiyi güneye kaydırdılar. Bunu defalarca söyledik.”

“Uzatmalara oynuyorlar”

Hükümetin sağlık ve eğitim alanlarındaki yetersizliklerini de eleştiren Erhürman, “Sağlıkta onkoloji hastalarının ilaca ulaşamadığı bir noktadayız” ifadelerini kullandı. Memleketin bir an önce erken seçime ihtiyaç duyduğuna işaret eden Tufan Erhürman, “Hükümet, uzatmalara oynayan bir yapıya dönüştü. Kendi iradeleri dışında orada kalıyorlar. Her geçen gün, Kıbrıs Türk halkının zamanı boşa harcanıyor” diye konuştu. Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümü konusuna da değindi: “Kıbrıs’ta çözüm, bölgenin barışı için çok daha kritik hale geldi.” Son olarak Erhürman, şu çağrıda bulundu: “Halkın iradesine gitmek ve erken seçim şarttır. Erken seçim bu arkadaşlara da iyi gelecek. Bu zihniyetten bir an önce kurtulmamız gerekiyor.”