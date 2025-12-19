Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından bazı açıklamalarda bulundu.

YDP Genel Başkanı Arıklı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, siyasi parti genel başkanlarıyla ikinci kez toplantı yaptığını belirterek, “Erhürman, geçtiğimiz süreçteki gelişmeler hakkında bizleri bilgilendirdi. Oldukça faydalı bir görüşme oldu.” dedi.

Son yapılan açıklamalarda Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına atıfta bulunulmasının kendisini ve partisini rahatsız ettiğine dikkat çeken Arıklı, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Acaba federasyon görüşmelerine tekrardan mı dönüyoruz diye düşünmüştük. Fakat bugün gördük ki Cumhurbaşkanı Erhürman harika bir metodoloji izliyor. Sürecin ismini koymadan, konuların özüne inerek meseleyi görüşmeye devam etmek istiyor. Biz bu konuda kendisini destekliyoruz.”

Arıklı, görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Erhürman’dan birkaç farklı taleplerinin olduğunu söyledi. Bu taleplerden birinin, ‘altı doldurulmadan 5+1 Kıbrıs konferansına gidilmemesi’ olduğunu kaydeden Arıklı, “Çünkü Rum Lider Nikos Hristodulidis son derece uzlaşmaz bir tavırdadır. Bu süreçten bir şeyler koparıp kendi seçimine hazırlanmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu şartlarda 5+1 toplantıya gitmek bize göre doğdu değil.” ifadelerini kullandı.

Gündeme getirdiği diğer bir konunun da elektrik meselesi olduğuna işaret eden Arıklı, “Güven artıcı önlem olarak ilk etapta konuşulması gereken konulardan birincisi elektrik meselesidir. Bizim de Kıbrıs’ın güneyinin de elektriğe çok ciddi şekilde ihtiyacımız var.” diye konuştu.

Son gelişmeler değerlendirildi