Erhürman: “Çözüm modeline ilişkin bir uzlaşma yok”

Siyasi partilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyen Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Holguin’in Ocak sonu gelmesi öngörülüyor, sonrasında 5+1’e gidilebilir” dedi.

Kıbrıs Türk tarafı olarak ortaya koydukları metodoloji ile ilgili konuşan Erhürman, “Birinci maddenin yarısı üzerinde fikir birliği var. Yani siyasi eşitlik konusunda. Ancak birinci madde tamamlanmadan ikinci maddeye geçilmesi mümkün değil” şeklinde konuştu.

Erhürman, “4 maddelik metodolojinin birinci maddesinin yarısındayız. Siyasi eşitlik noktasındayız” dedi.

“Çözüm modeline ilişkin bir uzlaşma yok”

“Çözüm modeline ilişkin herhangi bir sonuca ulaşmış değiliz” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu çözüm modeli dediğimiz şey, işin esasıdır. Metodoloji tamamlanmadıkça esasa ilişkin konuşmayacağımızı bu süreçte defalarca ortaya koyduk. Çözüm modeline ilişiklin bir uzlaşma söz konusu değildir.”

“BMGK kararlarına yönelik yapılan atıf dikkatle okunmalı”

Siyasi eşitlik üzerinden BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunulduğunu ve bu kapsamda çözüm modeli olarak ‘federasyondan’ bahsedildiğini, bu konunun hem güney hem de kuzey basınında yer aldığını belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Atıf dikkatle okunmalıdır. BM Güvenlik Konseyi kararlarına sadece siyasi eşitlik konusunda atıf yapılmıştır. Bu, metodolojinin esasıdır. Seçim sürecinde ne söylüyorsam seçimden sonra da onu görüşüyorum. Neyin sözünü verdiğim belli, neyi konuştuğum da belli.”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’a yönelik kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in Ocak ayının sonunda adaya yeniden gelmesinin öngörüldüğünü belirten Erhürman, “Bu süre zarfında yaptığımız çalışmalar, Sayın Holguin tarafından değerlendirilecek. Bu çalışmalar sonucunda eğer bir takım sonuçlara ulaşabilirsek, 5+1 toplantıya gidilebilir. Bundan kaçmamız söz konusu olamaz. Biz hiçbir görüşmeden kaçmayız, kaçmayacağız. Önemli olan sonuç odaklı olmaktır” dedi.