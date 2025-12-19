Üstel: "Liderlerin görüşmesi sonrası yapılan açıklamalar bizi rahatsız etti"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Cumhrubaşkanlığı'ndaki siyasi parti temsilcileriyle yaptığı toplantı sona erdi.

Toplantının ardından açıklama yapan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Kıbrıs sorunundaki görüşlerinin net olduğunu, Kıbrıs sorununun "İki egemen eşit devlet" temelinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta iki liderin Holguin ile gerçekleştirdikleri ortak görüşmenin sonrasında yapılan açıklamalara dikkat çeken Üstel, "Açıklamalara baktığımızda siyasi eşitliğin kabul edildiği ve Kıbrıs sorununun BM kararları çerçevesinde görüşüleceği mesajı verildi" diyerek, "Bu bizi rahatsız etmiştir" şeklinde konuştu.

"Biz Cumhurbaşkanımıza parti görüşlerimizi bir kez daha ilettik. Bizim için federasyon masada olmamalı" ifadelerini kullanan Üstel, iki toplumun hayatını kolaylaştıracak Güven Yaratıcı Önlemler konusunda da katkı vermeye hazır olduklarını söyledi.

Son gelişmeler değerlendirildi