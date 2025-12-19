“Samimiyetin aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman öncülüğünde gerçekleşen Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından basına bazı açıklamalarda bulundu.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın siyasi parti başkanlarıyla 2. kez görüştüğünü hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız, yapmış olduğu görüşmelerin detaylarını bizimle paylaştı ve önümüzdeki süreçte yapılacak görüşmeler kapsamında siyasi partilerin görüşlerine de önem verdiğini bize aktardı.” dedi.

Geçmişte olduğu gibi iş birlikleri başlayabileceğini belirten Ataoğlu, “İş birliği sonucu ortaya çıkacak samimiyetin olayı nereye taşıyacağı önemlidir. Biz de siyasi partiler olarak kendi görüşmelerimizi sunduk.” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, “Bundan sonraki süreçte atılacak olan adımlarda bizlerin görüşleri de alınarak yol alınması önemlidir.” diye konuştu.

Siyasi Partiler Konseyi’nin ikinci kez toplanmasından dolayı memnun olduklarına dikkat çeken Ataoğlu, “Bu samimiyetin aynı şekilde devam etmesini de temenni ediyorum.” açıklamasında bulundu.