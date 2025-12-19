“Erhürman’ın siyasi eşitlik konusundaki tavrını destekliyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanlığı’nda önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerine vurgu yaparak, Kıbrıslı Türk lider Erhürman’ın Kıbrıs sorunundaki süreci samimiyetle ve kararlılıkla yürütmeye çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmenin ardından açıklama yapan İncirli, Kıbrıs sorununda uzun bir aradan sonra küçük de olsa bir ilerleme yaşandığına dikkat çekerek, “Bir ilerleme olması bizim memnuniyet vericidir” dedi.

Kıbrıslı Türk lider Erhürman’ın daha önceki tecrübeleriyle süreci götürdüğünün altını çizen İncirli, “Erhürman’ın siyasi eşitlik konusunda hassasiyeti ve ısrarı bizim CTP olarak savunduğumuz bir şeydir. Kıbrıs sorununun çözümünde siyasi eşitlik konusunun pazarlık konusu olması veya zayıflatılması kabul edebileceğimiz bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda kararlıdır biz de kendisini destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Siyasi partilerle yapılan görüşmede, Erhürman'ın ilk liderler görüşmesindeki 10 maddelik önerisinin bazı maddelerinde ilerleme olduğunu kendilerine ilettiğini aktaran CTP lideri, ikinci görüşmede de Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis’in Kıbrıs Türk tarafına bazı maddeler sunduğunu ve Kıbrıs Türk tarafının şu anda bu maddeleri değerlendirme aşamasında olduklarının bilgisini verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Erhürman, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını en güçlü şekilde savunuyor” diye devam eden CTP lideri “Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs sorununun çözümü için samimiyetle diyalog kurmaya çalışıyor ve sürecin ilerlemesi için çalışıyor. Bu işlerin sürebilmesi için Kıbrıslı Rum liderin aynı samimiyetle devam etmesi bizim dileğimizdir. Bizim açımızdan şimdiki durum kabul edilebilir değildir. Biz Kıbrıs sorununun çözülmesinden yana bir partiyiz. Siyasi eşitlik temelinde, iki toplumlu, iki kesimli federal bir çözümün mümkün olacağını düşünüyoruz. Şu ana kadar yapılan yapılan görüşmeler ve çalışmalar siyasi eşitliğin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan bir yerden devam etmiştir. Önemli olan şey Kıbrıs sorunun adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesidir” ifadelerini kullandı.