Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Cumhurbaşkanlığı’ndan gerçekleşen Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından açıklama yaptı.

TDP Genel Başkanı Çeler, ikincisi gerçekleşen bu toplantıda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın kendilerini bilgilendirdiğini belirterek, “Kıbrıs konusuna izlediği metodolojiyi bir kez daha bizlere anımsattı. Bizler de bunu saygıyla karşıladık.” dedi.

Her seçilen cumhurbaşkanının Kıbrıs sorunu konusunda kendi yöntemlerini uygulamaya çalıştığına dikkat çeken Çeler, “Erhürman, yüzde 63 oy alarak bu makama seçildi ve şu anda da bu görevi layıkıyla yapmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs konusunda TDP’nin düşüncesi ve ideolojisinin vazgeçilmez olduğuna vurgu yapan Çeler, “Fakat toplantıya katılan tüm siyasi partilerin Erhürman’ın metodolojisine saygı duyarak hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. O yüzden Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm, en büyük beklentimizdir. Cumhurbaşkanı Erhürman ile uyumlu ilerliyoruz.” diye konuştu.

Çeler açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Bizlerle bugün bir görüş alışverişi yaptı. Özellikle güven yaratıcı önlemler konusunda atılması gereken adımlar ve 5’li konferansa gidilip gidilmemesiyle ilgili hususları konuştuk. Erhürman, karma evlilikler meselesi, enerji politikaları, ara bölgede güneş panellerinin kurulması gibi konularda bizleri bilgilendirdi. Bizler de bu konulardaki düşüncelerimizi aktardık. Kıbrıs sorunu konusunda ilerleyen süreç içerisinde toplumların birbirine yakınlaşması, kapılarla ilgili atılacak adımlarda hayatın kolaylaştırılması sadece Kıbrıslı Türkler açısından değil Kıbrıslı Rumlar açısından da önemlidir.

Kapılar konusundaki düşüncelerimizi de aktardık. Hükümetin de bu alanlarda yapması gereken hususlar var. Bunlarla ilgili de hükümet yetkililerine belli başlı önerilerimiz oldu.”