Lefkoşa’da bir araçta 4 kilo uyuşturucu bulundu: 3 tutuklu
Lefkoşa’da dün akşam Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kurt Kapanı Operasyonu” kapsamında, B.S.G’nin (K-41) kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 4 kilo ağırlığında hintkeneviri bulundu.
Aynı operasyon çerçevesinde B.S (E-26) ile Y.A’nın (E-26) ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 1 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.
Toplam 5 kilo uyuşturucu madde emare olarak alınırken, bahse konu şahıslar tutuklandı.
Yedidalga’da uyuşturucu…
Yedidalga’da, dün aynı saatlerde Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli görülen T.S.M (E-30), polisleri fark etmesi üzerine tasarrufunda bulundurduğu paketi yere attı.
Pakette yapılan incelemede yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.
Emare olarak alınan maddeye ilişkin şahıs tutuklandı.