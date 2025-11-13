Erdoğan: “Kıbrıs’ta adil ve kalıcı çözüm için Erhürman’la yakın iş birliği içinde olacağız”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın göreve seçilmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk resmî yurt dışı ziyareti kapsamında Ankara’da ağırlanmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanı’na yeni görevinde Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Millî davaları olan Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve Ada’daki gerçeklere uygun bir çözüme ulaşmak için Erhürman’la yakın eş güdüm içinde çalışacaklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin bu konudaki duruşunun her zaman net olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün, Ada’da iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inanıyoruz” diyen Erdoğan, sorunun çözümsüz kalmasının temelinde Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü reddetmesinin yattığını ifade etti.

Erdoğan, “Rum tarafı, Kıbrıs için çözümü, 1963’te silah zoruyla ele geçirdiği ve bugün hiçbir hükmü kalmamış olan ortaklık devletinde Kıbrıslı Türkleri azınlık konumuna indirgemekte görüyor” sözleriyle eleştirilerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tufan Erhürman’ın son dönemde Rum tarafına verdiği mesajlarda Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğinden taviz verilmeyeceğini vurgulamasını “isabetli” bulduğunu belirterek, görüşmelerde Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak ve tecritin etkilerini azaltacak projelerin ele alındığını aktardı.

Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası toplumda layığıyla temsil edilmesi, sesini ve uğradığı haksızlıkları dünyaya duyurabilmesi için siyasi ve diplomatik gayretlerimiz eş güdüm halinde devam edecektir” ifadeleriyle paylaşımını tamamladı.