Ercan’da uyuşturucuyla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan tutuklanan zanlı M.L.D, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hacı Durdu Özer olguları aktardı.

Polis, 30 Ekim 2025 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in ülkeye giriş yapan zanlıya tepki vermesi sonucu, konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 30 gram ağrılığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve 5 adet kırık hap bulunan öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.