Eralp Adanır’dan yeni kitap: “Müziğimizde 60’lar, 70’ler Söyleşiler”

Gazeteci yazar Eralp Adanır, kendisinin 19., Mete Adanır Vakfı’nın ise 5. Yayını olan “Müziğimizde 60’lar, 70’ler Söyleşiler” isimli kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Adanır, kitabında 10 Ekim 1998-26 Haziran 2004 tarihleri arasında yaklaşık 6 yıl süresince yayınlanmış, BRT Televizyonunda hazırlayıp sunduğu İSTASYON isimli müzik programına konuk aldığı kişiler arasından, ‘60’lı ‘70’li yıllardaki müzik çalışmalarıyla ilgili söyleşi gerçekleştirdikleri müzisyenlerin, müzikal izdüşümlerine yer veriyor.

300 sayfadan oluşan kitap, fotoğraflarla zenginleştirildi. Kitapta yer alan röportaj yaptığı 24 müzisyen şöyle:

Acar Akalın, Ahmet Belevi, Arif Edizer, Doğan Sahir, Ersen Akbay, Fikret Özgün, Hasan Akar, Hasan Güray, Hüseyin Bahçet, Hüseyin Cenkler, İbrahim Solmaz, İlkay İdris, İlker Kaptanoğlu, İsmet Pişmiş, Mustafa Akar, Mustafa Karagözlü, Nazım Beratlı, Osman Berkel Karaosmanoğlu, Özkan Pastırmacıoğlu, Ruşen Şengül (Gülbanu), Sadık Zabit, Turgay Erzurumlu, Yıltan Taşçı.

Kitapta bahse konu olan gruplar ise;

Güzel Sanatlar Derneği, Ahmet Belevi Trio, Belevi ve Orkestrası, Dalgalar, Belevi & The Black Boys, Trio Los Bellos, Fırtınalar, Feveranlar, Yankılar, Bozoklar, Motifler, Hüzün Dörtlüsü, Apaçiler, Mağusa Sanatseverler Caz Topluluğu, Damlalar, Davetsiz Misafirler, Gölgeler, Çağrışımlar, Kareler, Flarmoni Topluluğu, Devlet Senfoni Orkestrası, Stage 5, Bandolar, Basamaklar, Enginler, LTB Kent Orkestrası, Siyah Laleler, Serüvenler, Letül, Black Boys, Özgürler, Oksijenler, Kalender 4, Rintler, Kıbrıs Dörtlüsü, Yürük 4 (Yürükler), Renk 7, Mücahitler Grubu, Kıbrıs 6, Grup Kervan, Lefke Express, Halkalar, The Saints, Teleskop, Grup Akdeniz- The Waves, Martılar.