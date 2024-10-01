En Hızlı Kredi Notu Yükseltme Yolları Nelerdir? Tüm Yöntemler

Bankalar, kredi kartı kartı ya da kredi başvurusunda bulunan bireylerin kredi notunu inceleyerek olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapar. Kredi notunun yüksek olması, bankaların bireylere karşı olan güvenini artırdığı gibi kredi başvurusunun onaylanmasını sağlar ve başvuru sürecini hızlandırır. Aynı zamanda yüksek kredi notu, kredinin faiz oranlarını da etkilediğinden kredi başvurusunda bulunan bireyler düşük faiz oranlarından yararlanabilir. Kredi notunun en hızlı şekilde yükseltilmesi için ödemelerin düzenli şekilde yapılması gerekmektedir.

Bu yazımızda kredi notunun nasıl hesaplandığını ve bu notun hangi seviyede olması gerektiğini ele alacağız. Ayrıca kredi notu yükseltmenin en hızlı şekilde nasıl gerçekleştirileceğine ve kredi notunun nasıl öğrenileceğine dair kapsamlı bilgiler sunacağız.

Kredi Notu Nedir?

Kredi notu, ödeme sürekliliği gibi belirli kriterler doğrultusunda belirlenen ve ödeme yükümlülüğünün gereken vadede yerine getirilip getirilmemesi ile ölçülen güven endeksidir. Bu not, puan cinsinden ifade edilen rakamsal bir değer olduğu için kredi veren kurumlara sayısal bir fikir sunar. Dolayısıyla bu kurumlar, bireylerin risk durumunu tespit ederek kredi sonucu belirler.

Bankalar, bireylerin finansman desteğine ihtiyaç duyması halinde yapılan başvurular sonucunda kişinin kredi geçmişini inceler ve onları bir not baremine yerleştirir. Bu notlar ile kişinin kredibilitesini gösteren ve ödeme performansını belirleyen risk raporu oluşturulur. Bu raporda krediye başvuran bireyin kredili mevduat hesabı, kredi ve kredi kartı borçlarının her biri tek bir alanda toplanır ve ödeme alışkanlıkları tespit edilir. Dolayısıyla risk raporu, kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması sonrasında kişinin düzenli ödeme yapacağına dair bir referans niteliği taşır.

Kredi notu, 0-1900 arasında değişen sayısal bir değer olduğu gibi derecelendirme sırasında A ile E arasını kapsayan harf notlarıyla da ifade edilir. Bankalar tarafından belirlenen uzun vadeli kredi notları bir yılın üzerini kısa vadeli kredi notları ise bir yıla kadar olan süreyi kapsar. Bu durumda yüksek bir kredi notu, bireyin geçmiş borçlarının düzenli bir şekilde ödendiğini gösterir. Dolayısıyla başvuru sonucunda bu kişilerin düşük risk taşıdığı tespit edilerek kredi veren kurumlar tarafından olumlu değerlendirilir.

Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?

Kredi notu; kredi geçmişinin uzunluğu, ödeme alışkanlığı, borç tutarı, mevcut kredi türleri ve yeni kredi başvuruları dikkate alınarak hesaplanır. Finansal hizmet sunan bankalar ya da kuruluşlar, bireylerin geçmiş ve mevcut finansal durumu neticesiyle hesaplama yaparak olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapar. Yüksek kredi notu aralığı 1 ila 1900’ün arasındadır ancak genellikle 1.500’ün üzerinde olan kredi notları yüksek olarak değerlendirilir.

Kredi notu hesaplama işlemi sırasında dikkat edilen faktörler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Etki Unsuru Katkı Oranı Ödeme İstikrarı %45 Mevcut Hesap ve Borç Durumu %32 Kredi Kullanım Sıklığı %18 Yeni Kredi Açılışı %5

Kredi notu hesaplama işlemleri sırasında öne çıkan bu unsurlar, Kredi Kayıt Bürosu’na bağlı olan Findeks tarafından belirlenir ve bu unsurların oranlaması ile hesaplama yapılır.

En Hızlı Kredi Notu Yükseltme Yolları Nelerdir?

Kredi notu yükseltme, finansal hayatın düzenlenmesi açısından son derece önemlidir. Bankalar, kredi kartı ya da kredi başvurusu yapan bireylerin finansal geçmişini inceleyerek analiz eder. Bunun sonucunda ise kredi limiti ve kredi faiz oranları belirlenir. Son 5 yıl içerisinde kredi kartı ya da kredi kullanmayan bireylerin kredi notu bulunmamaktadır. Ayrıca borçlarını vaktinde ödemeyen, borç miktarını artıran ve kısa süre içerisinde sık kredi başvurusu yapan bireylerin kedi notu düşer. Bu durumda bireyler, kredi notu yükseltme adımları sayesinde finansal hayatını düzenleyebilir e bankaların güvenini kolayca kazanabilir.

Kredi notunun en hızlı şekilde yükselmesi için aşağıdaki adımlar taki edilebilir:

Ödemeleri düzenli ve zamanında yapmak

Toplam borç miktarını düşürmek (%30’un altı),

Eski kredi hesaplarını kapatmak yerine düşük bir bakiye ile açık tutmak,

Kredi kartı başvurusunda düşük limit tercih etmek,

Yeni kredi başvurularının sayısını artırmamak,

Kredi raporunu yıla 1 kez konrol etmek,

Kredi hatalarını düzeltmek,

Profil zenginliği açısından çeşitli kredi türlerine başvurmak.

Bu adımlar ile birlikte bankaların ve çeşitli kurumların finansal güvenilirliği kazanılarak en hızlı şekilde kredi notu yükseltilir. Kredi notunun yükselmesi sonucunda bireylerin bireyler, kredi başvurusu sırasında düşük faiz oranlarından yararlanabilir. Bu durumda kredi notu yüksek olan kişiler, kredi alırken herhangi bir zorluk çekmez ve acil nakite ihtiyaç duyduğunda bankaların farklı ödeme planları ve finansal esnekliğinden faydalanarak kredi başvurusu yapabilir. Ayrıca limit artırımı işlemlerini de kolayca gerçekleştirebilir.

Kredi Notu Kaç Olmalı?

Kredi notunun 0 ila 1900 değerleri arasında olması gerekmektedir. Herhangi bir ihtiyacı için kred başvurusu yapan bireyin öncelikle kredi notu hesaplanır. Bu hesaplama sonrasında bireyin risk durumu belirlenir ve risk durumuna göre bankalar tarafından kredi verilir. Kredi notu 1500 ila 1900 arasında olan bireyler, kolay bir şekilde kredi ya da kredi kartı alabilirler.

Kredi notu risk durumları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kredi Notu Aralığı Risk Durumu 0 - 699 Yüksek Risk Seviyesi 700 - 1099 Orta Risk Seviyesi 1100 - 1499 Normal Seviye 1500 - 1699 İyi Seviye 1700 - 1900 Çok İyi Seviye

Kredi Notu Düşüklere Kredi Veren Bankalar Hangileri?

Kredi notu düşüklere kredi veren bankalar arasında İş Bankası, TEB, Fibabank, Garanti BBVA, Odeabank, Vakıfbank ve Akbank yer alır. Bu bankalar, kendi insiyatiflerine bağlı olarak kredi notu 800 olan ve orta riskli grupta yer alan bireylere kredi imkanı tanımaktadır. Kredi notu düşük olan bireyler, bu bankalara teminat ya da kefil göstererek kredi başvurusunda bulunabilir. Ancak kredi tutarının düşük miktarda olması gerekmektedir.

Enpara ya da ING gibi bankalar, belirli dönemlerde düzenlediği kampanyalar dahilinde düşük kredi notuna sahip olan bireyler için kredi imkanı sunabilir. Üstelik bireyler, herhangi bir evrak ya da kefil olmadan kolay bir şekilde başvuru yapabilir. Ancak bu durum, bankaların politikalarına ve insiyatifine göre değişiklik gösterebilir.

Ücretsiz Kredi Notu Nasıl Öğrenilir?

Ücretsiz kredi notu, risk raporu ile birlikte E-devlet üzerinden kolayca öğrenilebilir. Bunun için belirli adımların takip edilmesi gerekir. Öncelikle E-Devlet sistemine kimlik doğrulaması ile giriş yaparak açılan ekran üzerinden Risk Merkezi Raporu Başvurusunu seçmek ve Borç Bilgileri raporu talebinde bulunmak gerekir. Bu talep doğrultusunda maksimum 1 gün içerisinde rapor hazır hale gelir ve ilgili birey SMS ile bilgilendirilir. SMS bilgisi içerisinde raporun indirilmesi için şifre bulunur. E-devlet sistemine giriş yapılır ve Risk Merkezi Raporu Başvurusu hizmeti seçilerek doğrulama ekranına SMS ile gelen şifre girilir. Böylelikle kredi notu raporuna ücretsiz bir şekilde ulaşılır.

1200 Kredi Notu ile Ne Kadar Kredi Çekilebilir?

1200 kredi notuna sahip olan bireyler, normal seviye yani az riskli grubunda yer alır. Genellikle 1200 kredi notuna sahip olan bireylerin kredi çekebilme olasılığı son derece düşüktür. Bu durumda bankalar, bireyin gelir ve borç dengesine göre kredi hesaplaması yapar. Kredi notu 1200 değerine sahip olan bireyler; düşük tutarlı esnaf kredisi, bireysel kredi, evlilik kredisi ve ihtiyaç kredisi türlerine başvuruda bulunabilir. 1200 kredi notu ile bankalara kredi için başvuru yapan kişilerden yaklaşık %30’u olumlu yanıt alabilir. Olumlu dönüşler ile bazı bankalar, bu bireyler için kefil şartı isteyebilir.

1100 Kredi Notu ile Ne Kadar Kredi Çekilebilir?

1100 kredi notuna sahip olan bireyler, az riskli grupta yer alır. Bu bireyler için Garanti, Finansbank ve Akbank gibi bankalar; belirli kampanyalar dahilinde yaklaşık olarak 50.000 TL’lik kredi fırsatı sunmaktadır. Ancak bireylerin bankalara gelir belgelerini ya da maaş bordrolarını göstermesi gerekmektedir. Bankalar, kredi notu az riskli olan bireylere kefil ya da teminat şartı koymaktadır.

Kredi Notu 1 Ayda Ne Kadar Artar?

Kredi notu 1 ayda 100 - 150 puan artış göstermektedir. Ancak bireylerin kredi notunu artırabilmesi için düzenli bir şekilde borçlarını ve ödemelerini yapması gerekmektedir. Örneğin 1250 kredi notuyla kredi başvurusu olumsuz sonuçlanabilecek bireyler, doğru uygulamalar dahilinde ve düzenli ödemeler ile kredi notunu 1 ay içerisinde 1500 seviyesine getirebilir.