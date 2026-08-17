En fazla yağış Akıncılar’da kaydedildi

Kıbrıs'ın kuzeyinde dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 46 kilogramla Akıncılar’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışlarda Geçitkale’ye 32 kg, İskele, Sandallar’a 7 kg, Devlet Üretme Çiftliği, Dörtyol, Kantara, Kırıkkale’ye 1 kg yağış düştü.

Diğer bölgeler ise 0,1 ile 0,5 arasında yağış aldı.