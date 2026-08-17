“Temas” için geldiler: 2 kişinin uçak ve konaklamasına 220 bin 200 TL

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Bakanlar Kurulu, Temmuz 2026’da “temaslarda bulunmak amacı ile” KKTC’ye gelen 2 kişinin konaklama ve uçak bileti giderlerinin kamu bütçesinden karşılanmasına karar verdi. İki kişi için toplam 220 bin 200 TL ayrılırken, kararda söz konusu kişilerin kim olduğuna ve hangi temaslarda bulunduklarına ilişkin bilgi yer almadı.

11 Ağustos 2026 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre, Temmuz 2026 ayında temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen 2 kişinin 21-24 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki konaklama giderleri ile 2 kişinin uçak biletlerinin toplam bedeli olan 220 bin 200 TL, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Kim oldukları açıklanmadı

Kararda, kamu bütçesinden uçak bileti ve konaklama giderleri karşılanacak kişilerin isimleri açıklanmazken, ülkeye hangi amaçla geldikleri konusunda da “temaslarda bulunmak” ifadesinin dışında ayrıntı verilmedi. İki kişinin kimlerle görüştüğü ve temaslarının içeriği de kararda yer almadı.

Para Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’ndan

Toplam 220 bin 200 TL’lik gider, Bakanlığın 2026 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun “Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri” kaleminden karşılanacak.

Böylece kimlikleri ve gerçekleştirdikleri temasların ayrıntıları kamuoyuna açıklanmayan 2 kişinin uçak bileti ve üç gecelik konaklama giderleri için 220 bin 200 TL kamu kaynağı kullanılmasına onay verilmiş oldu.