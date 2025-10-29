Hür-İş Federasyonu ve Kamu İşçileri Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu Türkiye'den gelen bir heyetle görüşerek yürütülen çalışmalar ve güncel sendikal konular üzerine istişarelerde bulundu.

Hür-İş Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede konuşan Serdaroğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayarak, bazı kesimlerin bu birliği bozmak isteyebileceğini söyledi. Serdaroğlu, “Hür-İş Federasyonu, işçilerle istişare ederek bugüne kadar bu tür söylem ve eylemleri önleme görevini üstlenmiştir ve bundan sonra da sürdürecektir” dedi.

Konuşmasında cumhurbaşkanlığı seçim sürecine de değinen Serdaroğlu, “Seçim sona erdi, kazanan kazandı, kaybeden kaybetti ve hayat devam ediyor. Bazı provokatif girişimler yaşansa da, bugüne kadar seçilen cumhurbaşkanlarının Türkiye ile istişare içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki anlaşmaları yürüttüğü gibi, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceği konusunda kimsenin şüphesi olmamalı” ifadelerini kullandı.

Sendikal mücadeleye dair de açıklamalarda bulunan Serdaroğlu, “Bu dönem artık sadece zam talep etmiyoruz. Federasyon olarak enflasyonla mücadeleyi bir misyon haline getirdik ve hükümeti bu konuda zorlayacağız. Çünkü geçtiğimiz yıllarda ne kadar artış alırsak alalım, bunun emekçiler için gerçek bir faydası olmadığını gördük” dedi.

Serdaroğlu, “Gelirimiz cebimize giriyor, ancak çoğu kez aynı oranda cebimizden çıkıyor. Bazı temel gıda ve temizlik ürünleri birkaç aileye bağımlı şekilde dağıtılıyor ve aldığımız zamlar çoğunlukla onların cebine gidiyor. 45 bin lira olan asgari ücret bugün Türkiye’nin iki katı olsa da, alım gücü açısından değerini korumuyor. En büyük düşmanımız enflasyon” diye konuştu.

Serdaroğlu, federasyonun masa çalışmalarına katılımını artıracağını ve işçilerin haklarını daha etkin şekilde savunacaklarını belirterek, “On beş kişi masada, beş işveren, beş hükümet, beş de işçi tarafı gibi ama günün sonunda karar hükümet ve işveren tarafından alınıyor. Bu adil bir süreç değil” dedi ve toplantıya katılan herkese sevgi ve teşekkürlerini iletti.