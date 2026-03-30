Emekçi, müzakere değil istifa istiyor

YENİDÜZEN

Hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına karşı Meclis önünde toplanan binlerce kamu ve özel sektör emekçisi polis barikatlarını aşarak Meclis binasının önüne girdi; hükümet sendika başkanlarından müzakere talep etti, eylemciler reddetti “istifa” diye haykırdı.

Meclis önünde bir araya gelen sendika, örgüt ve birlikler ile yüzlerce yurttaşın, yasa tasarısının Genel Kurul’da görüşüleceği sırada tepkilerini ortaya koyması bekleniyor.

11:37: Polis ile eylemciler arasında çıkan arbede sonucu "güvenlik" gerekçesiyle polis Meclis önüne ek kuvvet getirdi.

11:30 Sendika başkanlarının, “hükümet görüşmeye çağırdı” şeklindeki bildirimi karşısında eylemciler, “müzakere değil, istifa istiyoruz! Bir yasayı çekerek yolsuzluklarını örtemezler” ifadeleriyle müzakere girişimine isyan etti. Buna karşın sendika başkanları hükümet ile görüşmek üzere meclise girdi.

10:56: Meclis önünde toplanan eylemciler ile polis arasında arbede çıktı. "Direne direne kazanacağız" sloganı atan eylemciler polis barikatını aşarak Meclis'e girdi. Eylemcilerin, "Faşizme karşı omuz omuza" "Hükümet istifa" sloganları attığı görüldü.

09:30: UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığı (HP) ödeneğini “budamak” amacıyla hazırladığı ve kamuoyunda tartışmalara yol açan yasa tasarısının, Meclis Komitesi’nden geçirilerek Genel Kurul gündemine alınması 62 örgütü ayağa kaldırdı.

Bugün itibarıyla tüm kamu kurumlarında süresiz grev uygulaması başlatıldı. Sendikalar, hükümetin söz konusu düzenlemesini geri çekmesi talebiyle ülke genelinde geniş katılımlı bir eylem süreci yürütüyor.

Eylemler çerçevesinde sendikalar, Citoen Işıkları, Sivil Savunma Çemberi (İrsen Küçük Ortaokulu önü) ve Mor Çember (Kalın Yol) olmak üzere üç farklı noktada toplandı. Üç ayrı koldan ilerleyecek gruplar buradan Meclis'e yürüdü.

62 sendika ve örgütten ülke genelinde süresiz grev!