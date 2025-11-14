“Emek ve gelecek hırsızlarının karşısında durmaya devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 69. yıl dönümünü resepsiyonla kutladı. KTAMS 50. Yıl Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikanın 69 yıllık mücadelesine ve bugün ulaştığı güce dikkat çekti.

Bengihan, 69 yıl önce 8 Kıbrıslı Türk kamu emekçisinin Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nde başlattığı sendikal hareketin bugün binlere ulaşmasının “haklı gururu”nu yaşadıklarını belirtti. Sendikanın bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bengihan, sendikal mücadelenin temelinin barış ve demokrasi olduğuna işaret etti.

Konuşmasında, sendikanın kuruluşundan bu yana her zaman barıştan, ezilenden ve laiklikten yana taraf olduğunu ifade eden Bengihan, emek düşmanlarının, hukuk düşmanlarının ve “umut ile gelecek hırsızlarının” karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi.

KTAMS’ın birlikte güçlenme anlayışına da değinen Bengihan, sendikanın KOOP-SEN, TIP-İŞ ve Veteriner Hekimleri Sendikası’yla KİEF federasyonu çatısı altında birleşerek gücünü artırdığını dile getirdi.

Bengihan, önünüzdeki yıl KTAMS’ın 70 yaşında olacağına dikkat çekerek “70 yaşında olsa bile mücadelenin hırçın çocuğu” olmaya devam edeceğini vurguladı.

KTAMS'ın 69. yıl resepsiyonuna bazı milletvekillerinin yanı sıra, birçok örgüt ve siyasi parti temsilcisi katıldı.