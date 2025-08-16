“elektrikyok.com”a erişim engeli

Kıbrıs’ın kuzeyinde elektrik kesintisi yaşayan bölgeleri kullanıcı bildirimleriyle işaretleyen elektrikyok.com sitesi Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) tarafından erişime kapatıldı.

Erişim engelinin, sitenin “haber sitesi gibi değerlendirilip künye bulundurmadığı” gerekçesiyle getirildiği öğrenildi. Ancak, elektrikyok.com’un yalnızca kesinti bilgilerini paylaşan bir platform olduğu biliniyor.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği Başkanı Kemal Basat, sosyal medyada yaptığı açıklamada kararı sert sözlerle eleştirdi. Basat, “BTHK, elektrikyok.com’un haber sitesi olmadığını bilmiyor olamaz. Bu karar siyasi veya farklı baskılara boyun eğildiğinin göstergesidir” dedi.

Basat, söz konusu uygulamanın internet özgürlüğü açısından tehlikeli bir sürecin kapısını aralayabileceğini ifade ederek şu uyarıda bulundu:

“Bugün elektrikyok.com haber sitesi kategorisine sokulabiliyorsa, internetteki sitelerin büyük çoğunluğu aynı gerekçeyle sansürlenebilir. Bu, Pandora’nın kutusunun açılmasıdır. Eğer bugün bu yanlış kapatılmazsa, yarın çok daha karanlık günler bizi bekleyebilir.”

Kararın KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek BTHK’ya sunulduğu da iddialar arasında.

Basat, BTHK Başkanı Kadri Bürüncük’ü açıklama yapmaya çağırarak, “Bu yanlış karardan geri dönülmeli ve özür dilenmelidir. Asgari kabul edilebilir dönüş budur” ifadelerini kullandı.



Elektrik kesintilerini bildiren siteydi

elektrikyok.com, kullanıcıların yaşadıkları elektrik kesintilerini bildirmesiyle çalışan ve bu verileri harita üzerinde gösteren bağımsız bir internet platformu olarak faaliyet gösteriyordu.