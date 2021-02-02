“Ekonomik pakette kamu maliyesine uygun açılımları kabul etmiyoruz”

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, “Dinamiklerin açılmadığı noktada borcu borçla kapama mantığa gitme bizim ekonomik aklımıza uygun değil” dedi, ekonomik pakette kamu maliyesine uygun olabilecek açılımları kabul etmediklerini açıkladı.

Mamülcü, reel anlamda tüm girdi maliyetlerinin sübvansiye edilmesi gerektiğini ifade ederek, devlet giderlerinin kaynak kısma yoluna gidilmesinin şart olduğunu dile getirdi.

Mamülcü’nün açıklamaları özetle şöyle: “ Piyasada dinamik çalışmamaktadır. Borcun borçla kapatılmasına karşıyız. Çünkü borç vadesi geldiğinde, herhangi bir geri dönüşüm ödemesi ortaya çıkmış değildir. Ülkeye öğrenci gelmedi, piyasayı açacak faktörler ortaya konulmadı. Kredilenmeyle ilgili hiçbir şey kabulümüz değildir.

14 maddelik acil durum planı ortaya koyduk. Reel anlamda tüm girdi maliyetleri sübvansiye edilmeli. Kamu maliyesine uygun olabilecek açılımları kabul etmiyoruz. Bunu gördük, dinamiklerin açılmadığı noktada borcu borçla kapama mantığa gitme bizim ekonomik aklımıza uygun değil. Ya tam kapanacağız, devlet bizi ödeyecek. Ki öyle bir vizyonu ya da gücü yoktur. Cumhurbaşkanlığı seçimi, UBP Kurultay seçimleri popülizmle çalışmayan öğrencilerin gelmesi ertelendi. Kaynak yok anlıyorum ama devlet giderlerini kısmalı. Biraz olsun tasarruf etse, yapılacak kaynak çoğalsa iş insanları ile kamu çalışanları arasında böyle bir kaos olmazdı. Kamudaki gider kısıtlaması; memurların maaşlarının kesilmesiyle ilgili değildir. Dış temsilcilikler, müşavir maaşlarında, örtülü ödenek, parti yardımları, spora ayrılan büyük ödenekler var. Bunlar çok büyük rakamlar. Aşılanma noktasında yer alan noktada planlama yaparsak öğrenciyi ülkemize kademeli şekilde getirebiliriz. Öğrencileri, 14 gün karantinaya alıp, fiziksel eğitime katabiliriz. Böylelikle iç dinamikler çalışır, ekonomik düzlüğe ulaşmış oluruz. Faiz desteği yeterince verildi. Döviz düştü, faizler yükseldi.”