Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Başbakanlık ışıklarında eylem yaptı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) – Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Hükümeti’ni istifaya çağırdı.

Üzerinde “Devlet Okulları”, “Öğretmen Hakları”, “Toplumsal Haklar”, “Bilimsel Laik Eğitim” ve “Çocuk Hakları” gibi yazıların yer aldığı temsili bir tabut taşıyan eylemciler, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğretmenleriyle sendika yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı eylemde “Saldırılarınıza boyun eğmeyeceğiz, eğitime, öğretmene, topluma kefen giydirmenize izin vermeyeceğiz” yazılı bir de pankart açıldı.

KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem:

“Eğitimi gömdüler”

KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem, burada yaptığı açıklamada, “Eğitimi, bitirdiler ve gömdüler. Onurları varsa istifa ederler.” dedi.

Öğretmenlere açılan soruşturmalara işaret eden Eylem, “Bu bataklık düzenine karşı direnen öğretmenler saldırıya uğruyor. Öğretmenlere soruşturma açılarak ceza verilmek isteniyor. Bizler Anayasal haklarımızı kullanarak mücadele verdik. Bu mücadelemiz de devam edecek.” ifadelerini kullandı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel:

“Öğretmen haklarına saldıranlar, bilimsel ve laik eğitimi tabuta gömdü”

Eylemde konuşan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, “Öğretmen haklarına saldıranlar, bilimsel ve laik eğitimi tabuta gömdü.” açıklamasında bulundu.

Devlet okullarını gözden çıkaran bir hükümet ve Eğitim Bakanlığı olduğuna vurgu yapan Gökçebel, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Tabutu, eğitimi bu tabuta sığdıranlar kaldırmalı. Bu ülkede yüzlerce yolsuzluk ve usulsüzlük oluyor. Bu ülkede bizi yönettiği zanneden bakan ve milletvekillerinin onlarcası bu yapının parçasıdır.

Devlet okullarının durumu ortadadır. Altyapıları tamam değildir. Konteynerlerin bir savaş alanını andırırcasına okullara dizildi, nefes alınacak alan kalmadı. Gericilik daha da yüksek noktaya taşındı. Eğitim kamusal olarak devam ediyorsa, öğretmenler ve okul idareleri sayesindedir. Okulların yönetimleri öğretmenlerin sırtına bırakıldı.”