“Eğitim nerede?”

▶ ‘Deprem boykotu’ sonrasında Eğitim Bakanlığı kararı ile 3 okulda başlayan ‘çadırda eğitim’ Namık Kemal Lisesi’nde sürüyor. İlk gün sınıfları su basan Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’nde "online" (internet üzerinden uzaktan) eğitime geçildi, Karakol İlkokulu’nda ise dört sınıf başka okullara taşındı.

OKULLARDA DURUM NE?

1240 öğrencinin bulunduğu Namık Kemal Lisesi’nde çadırda eğitim dönüşümlü şekilde sürüyor.

İki hafta sonra Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin tamamlanacağı ifade ediliyor. Ancak ilk etapta devreye girecek 12 sınıf, 6 laboratuvarın da yeterli olmayacağı konuşuluyor. Okulda 33 dersliğe ihtiyaç duyuluyor, ek prefabrik yapıların konulması gündemde…

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitim 3 farklı yerde sürüyor. Öğrencilerin bir bölümü okulda eğitimine devam ederken, bazı öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de, bazı öğrenciler ise Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda eğitimlerini alıyor.

Çadırda eğitimin başladığı ilk gün sınıfları su basan Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’nde ise online eğitime geçildi. 250 öğrencinin bulunduğu okulun Yeniceköy’deki eski Polis Okulu’na taşınmasına yönelik girişim var.

Karakol İlkokulu’nda çadırda eğitim 1 gün sürdü.

Bina güvenliği açısından sıkıntı olduğu ifade edilen 2 sınıf Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, 2 sınıf da Canbulat İlkokulu’na aktarıldı.

Değirmenlik İlkokulu’nda problem kendi okul binasında çözüldü.

Yeniboğaziçi İlkokulu’nda prefabrik yapıda eğitim sürüyor.

Ayşe GÜLER

‘Deprem boykotu’ sonrasında hem ilk hem de ortaöğretimde Eğitim Bakanlığı kararı ile başlayan ‘çadırda eğitim’ geçer not almadı.

Bina güvenliği açısından riskli olduğu belirlenen okullar arasında, şu anda yalnızca Namık Kemal Lisesi’nde ‘çadırda eğitim’ dönüşümlü şekilde devam ediyor.

Çadırda eğitimin başladığı ilk gün sınıfları su basan Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’nde online eğitime geçilirken, Karakol İlkokulu’nda başlayan ‘çadırda eğitim’ ise yalnızca 1 gün sürdü.

Okul Aile Birliği Başkanları, “Çadırda eğitim” olmaz görüşünde birleşirken, öğrencilerin verimli eğitim alamadıklarından dert yandı: “Çocuklar nereye gideceğini şaşırıyor. Bugün neredeyiz diye düşünüyor. Sağlıklı ortam yok”

Okul Aile Birliği Başkanları da eğitimdeki sıkıntıları değerlendirdi, atılması gereken adımları yorumladı.

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Sinan Gürbüz, öğrencilerin 2 gün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, 3 gün okulda eğitimlerine devam ettiğini söyledi, “Çocuklar nereye gideceğini şaşırıyor. Bugün neredeyiz diye düşünüyor” dedi.

Gürbüz, okulda 2 gün de olsa online eğitim yapılması yönelik Eğitim Bakanlığı’ndan talepte bulunduklarını ancak onay alamadıklarını belirtti.

“Olan çocuklara oldu” diyen Gürbüz, bazı öğrencilerin ulaşım sıkıntısı yaşadığını, kantinle ilgili problemler olduğunu ifade etti.

Öte yandan Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu, “Çadırda eğitim olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Köseoğlu, Mart sonuna kadar Yonpaş Lisesi’nin devreye gireceğinin ifade edildiğini ancak bunun çok da mümkün olmadığını ifade etti, “Yonpaş Lisesi devreye girse de 10-12 civarında sınıfa daha ihtiyaç duyulur. Prefabrik sınıf yapılacak denildi, bekliyoruz” dedi.

Yeniboğaziçi İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Melek Akın, 4 sınıfın prefabrik yapıda eğitimlerini sürdürdüğünü söyledi, “Pek de sağlıklı bir ortam yok” dedi.

Akın, “Prefabrik yapıdaki en büyük sorun, seslerin birbirine karışması. Öğrencilerin dikkati dağılıyor. Dersler verimli geçemiyor” diye konuştu.

Sendikalar da dertli…

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, eğitim kayıplarıyla ilgili ciddi endişelerinin bulunduğunu vurguladı, “Okullarda şu anda sağlıksız, seyreltilmiş eğitim var. Kayıplar yaşanıyor. Eğitim, ideal şeklin çok uzağında” dedi.

Elmalı, 1240 öğrencinin bulunduğu Namık Kemal Lisesi’nde çadırda eğitimin dönüşümlü şekilde devam ettiğini söyledi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, okullarda bina güvenliğine yönelik çalışmaların ikinci aşamasının henüz başlamadığını ifade ederek, “Güçlendirme olacaksa, yaz aylarında yapılmalı. Yeniden yıkılıp yapılacaksa 6 ay süreye ihtiyaç var” dedi.

Yonpaş Lisesi devreye girse de ek derslik ihtiyacı gündemde…

1240 öğrencinin eğitim gördüğü okulun taşınmasının gündemde olduğu Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin 2 hafta sonra tamamlanacağı ifade edilse de ilk etapta devreye girecek 12 sınıf, 6 laboratuvarın yeterli olmayacağı konuşuluyor.

Okulda 33 dersliğe ihtiyaç duyuluyor, ek prefabrik yapıların konulması gündemde…

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitim 3 farklı yerde… Bir orda, bir burada…

Öte yandan depreme dayanıklılık açısından tehlikeli binalar arasında başı çeken; Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitim 3 farklı yerde sürüyor.

Öğrencilerin bir bölümü okulda eğitimine devam ederken, bazı öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de, bazı öğrenciler ise Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’na gidiyor.

Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’nde online eğitim

Çadırda eğitimin başladığı ilk gün sınıfları su basan Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’nde ise online eğitime geçildi.

250 öğrencinin bulunduğu okulun Yeniceköy’deki eski Polis Okulu’na taşınmasına yönelik girişim var.

Karakol İlkokulu’nda 2 sınıf Canbulat’a, 2 sınıf Suat Günsel’e…

İlköğretimde ise Karakol İlkokulu’nda çadırda eğitim 1 gün sürdü. Bina güvenliği açısından sıkıntı olduğu ifade edilen 2 sınıf Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, 2 sınıf da Canbulat İlkokulu’na aktarıldı.

Değirmenlik İlkokulu’nda problem kendi okul binasında çözülürken, Yeniboğaziçi İlkokulu’nda prefabrik yapıda eğitimi sürüyor.

SENDİKALAR NE DEDİ?

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı:

“Sağlıksız, seyreltilmiş eğitim… İdeal şeklin çok uzağında…”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, eğitim kayıplarıyla ilgili ciddi endişelerinin bulunduğunu vurguladı, “Okullarda şu anda sağlıksız, seyreltilmiş eğitim var. Kayıplar yaşanıyor. Eğitim, ideal şeklin çok uzağında” dedi.

Elmalı, 1240 öğrencinin bulunduğu Namık Kemal Lisesi’nde çadırda eğitimin dönüşümlü şekilde devam ettiğini söyledi.

İki hafta sonra Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin tamamlanacağının, öğrencilerin bu okula aktarılacağının konuşulduğunu belirten Elmalı, bu okulda ilk etapta yürürlüğe girecek 12 sınıf, 6 laboratuvarın da yeterli olmayacağını ifade etti.

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde ise eğitimin 3 farklı yerde sürdüğünü kaydeden Elmalı, bu 3 okulda ciddi eğitim kaybının yaşandığını dile getirdi.

Elmalı, eğitimin eksiksiz devam edebilmesi için 33 sınıf ihtiyacı olduğunu aktararak, “Okula 16 prefabrik yapı getireceği ifade ediliyor. Bitmezse, eğitim yine dönüşümlü sürecek” dedi.

“Geçitkale online eğitimde”

Elmalı, çadırda eğitimin başladığı ilk gün sınıfları su basan Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’nde ise online eğitime geçildiğini belirtti.

250 öğrencinin bulunduğu okulun Yeniceköy’deki eski Polis Okulu’na taşınmasına yönelik girişim olduğunu da ifade eden Elmalı, tadilat işlemlerinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

“Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitim 3 farklı yerde sürüyor”

Elmalı, 430 öğrencinin bulunduğu Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde ise eğitimin 3 farklı yerde sürdüğünü kaydetti.

Öğrencilerin bir bölümünün okulda eğitimine devam ettiğini söyleyen Elmalı, bazı öğrencilerin Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de, bazı öğrencilerin ise Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda eğitimlerini aldığını belirtti.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)’nun okullarla ilgili raporunun ileri tetkik aşamasının başlamadığını dile getiren Elmalı, bu durumdan dolayı ciddi endişe yaşandığını söyledi.

Elmalı, “Bu yıl geçecek de Eylül’de ne olacak sorusunun cevabı yok” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Karakol İlkokulu’ndaki 4 sınıf, 2 okula taşındı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Karakol İlkokulu’nda çadırda 1 gün eğitim yapıldığını söyledi, bina güvenliği açısından sıkıntı olduğu ifade edilen 2 sınıfın Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, 2 sınıfın da Canbulat İlkokulu’na aktarıldığını söyledi.

Okulda bulunan 318 öğrenciden 4 sınıfın farklı okullara gittiğini belirten Maviş, bu sınıflara prefabrik yapı yapılmasıyla ilgili beklenti olduğunu kaydetti.

Maviş, Karakol İlkokulu’na Nisan ayında prefabrik sınıf kurulmasını beklendiğini aktardı.

Değirmenlik İlkokulu’nda problemin kendi içinde çözüldüğünü belirten Maviş, Dikmen İlkokulu’nda ise konteynır sınıf kurulduğunu söyledi.

Maviş, Yeniboğaziçi İlkokulu’nda ise prefabrik yapıda eğitimin sürdüğünü belirtti.

Maviş, eğitimdeki kayıplara yönelik öğretmenlerin büyük özveri ile hareket edeceğini söyledi.

Okullarda bina güvenliğine yönelik çalışmaların ikinci aşamasının henüz başlamadığını ifade eden Maviş, “Güçlendirme olacaksa, yaz aylarında yapılmalı. Yeniden yıkılıp yapılacaksa 6 ay süreye ihtiyaç var” dedi.

OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLARI SÜRECİ NASIL YORUMLADI?

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Sinan Gürbüz:

“Çocuklar nereye gideceğini şaşırıyor. Bugün neredeyiz diye düşünüyor”

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Sinan Gürbüz, öğrencilerin 2 gün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, 3 gün okulda eğitimlerine devam ettiğini söyledi, “Çocuklar nereye gideceğini şaşırıyor. Bugün neredeyiz diye düşünüyor” dedi.

Gürbüz, okulda 2 gün de olsa online eğitim yapılması yönelik Eğitim Bakanlığı’ndan talepte bulunduklarını ancak onay alamadıklarını belirtti.

“Olan çocuklara oldu” diyen Gürbüz, bazı öğrencilerin ulaşım sıkıntısı yaşadığını, kantinle ilgili problemler olduğunu ifade etti.

Gürbüz, şöyle devam etti: Mart 2022’de okulun bina güvenliğine ilişkin raporları bakanlığa sunmuştuk. Ancak dikkate alınmadı. Şu anda yapılanlar rezilliktir. Bu konuda tedbirler daha önce alınmalıydı.”

Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu:

“Yonpaş Lisesi devreye girse de 10-12 sınıfa daha ihtiyaç var, çadırda eğitim olmaz”

Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu, “Çadırda eğitim olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Köseoğlu, Mart sonuna kadar Yonpaş Lisesi’nin devreye gireceğinin ifade edildiğini ancak bunun çok da mümkün olmadığını ifade etti, “Yonpaş Lisesi devreye girse de 10-12 civarında sınıfa daha ihtiyaç duyulur. Prefabrik sınıf yapılacak denildi, bekliyoruz” dedi.

Bu yılki müfredatın tamamlanmayacağının göründüğünü dile getiren Köseoğlu, “Online eğitime Okul Aile Birliği olarak sıcak bakmadık. Bizce telafisi yok” şeklinde konuştu.

Yeniboğaziçi İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Melek Akın:

“4 sınıf prefabrik yapıda eğitim yapıyor, pek sağlıklı ortam yok”

Yeniboğaziçi İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Melek Akın, 4 sınıfın prefabrik yapıda eğitimlerini sürdürdüğünü söyledi, “Pek de sağlıklı bir ortam yok” dedi.

Okulun taşınacağı yeni bina çalışmalarının başladığını dile getiren Akın, Ağustos ayına teslim edileceğinin ifade edildiğini söyledi.

Akın, “Prefabrik yapıdaki en büyük sorun, seslerin birbirine karışması. Öğrencilerin dikkati dağılıyor. Dersler verimli geçemiyor” diye konuştu.

“Kötünün iyisini denilebilir” şeklinde konuşan Akın, bina güvenliğine yönelik daha erken önlem alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.