“Eğitim duvara toslamış durumda”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, Kanal Sim ekranlarında Serkan Soyalan’ın sunduğu “Gün Arası” programına konuk olarak eğitim sisteminde yaşanan sorunları gündeme taşıdı. Baybora, ülkedeki genel çürümenin her geçen gün derinleştiğini belirterek, “Toplum bu yöneticilerden bir an önce kurtulmalıdır” dedi.

“Ülkedeki çürüme her geçen gün artıyor”

Baybora, programda yaptığı açıklamalarda Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan yönetim krizine dikkat çekti. “Ülkedeki çürüme her geçen gün daha da artıyor, derinleşiyor ve bunu tersine çevirmek her geçen gün daha da zorlaşıyor” diyen Baybora, son dönemlerde yaşanan sağlık skandallarıyla ilgili olarak da hükümete sert eleştirilerde bulundu.

“İnsan hayatı ve vücut bütünlüğü her şeyden önemlidir. Eğer Kıbrıs’ın kuzeyi demokratik ve doğru yönetilen bir ülke olsaydı, bugün sağlık bakanı istifa ederdi. Ancak geçmişte bebek ölümlerinde olduğu gibi yine sorumluluk başkalarına yıkılıyor” ifadelerini kullanan Baybora, siyaset kurumunun sorumluluktan kaçtığını ve aynı anlayış devam ettikçe toplumun benzer acıları yaşamaya devam edeceğini söyledi.

“Toplumun örgütlü mücadelesi şart”

Son seçimlerin toplumun geleceğe umutla bakabilmesi açısından önemli bir dönemeç olduğunu vurgulayan Baybora, “Ancak bu yeterli değil. Hükümetin bir an önce gitmesi için demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin ve ilerici kesimlerin örgütlü bir mücadele yürütmesi gerekiyor. Ancak o zaman sorunlar en aza inecektir” ifadelerini kullandı.

“En liyakatsiz bakan dönemindeyiz”

1997 yılından bu yana öğretmenlik yaptığını belirten Baybora, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu şu sözlerle eleştirdi:

“Öğretmenlik hayatım boyunca gördüğüm en kötü, en liyakatsiz ve en umursamaz Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’dur. Göreve geldiği günden bu yana öğretmeni itibarsızlaştırmaya yönelik bir anlayışla hareket ediyor. Eğitimin sorunlarına çözüm bulmak yerine günübirlik politikalarla sistemi yönetmeye çalışıyor. Bugün geldiğimiz noktada eğitim duvara toslamış durumda.”

“Eğitim bütçesi yetersiz, planlama yok”

Baybora, eğitimin temel sorunlarının başında bütçe yetersizliğinin geldiğini ifade etti. Eğitim bütçesinin yaklaşık %93’ünün maaş ve taşımacılığa gittiğini belirten Baybora, “Geriye kalan %7 ile yatırım yapmak imkânsız. Bütçenin artırılması, kalabalık sınıfların azaltılması, eğitim bölgelerinin belirlenmesi, şura kararlarına ve uluslararası normlara uygun planlama yapılması gerekiyor. Ancak bunların hiçbiri mevcut bakanın gündeminde yok” diye konuştu.

Nüfusun bilinmemesinin planlamayı imkânsız hale getirdiğini söyleyen Baybora, “Kıbrıs’ın kuzeyi bir ‘alt yönetim’ konumundadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da bunu açıkça ortaya koyuyor. Nüfus bilinmeden eğitim, sağlık veya ekonomi alanında sağlıklı planlama yapmak mümkün değildir” açıklamasında bulundu.

“Konteyner sınıflar, yabancı öğrenciler, süren inşaatlar”

Eğitimdeki fiziksel koşullara da dikkat çeken Başkan Baybora, “Öğrencilerin %21’i konteyner sınıflarda eğitim görüyor. Türkçe bilmeyen yabancı öğrencilerin sayısı hızla artıyor. Buna rağmen bakanlık günübirlik çözümlerle yetiniyor” dedi.

Baybora, eğitim döneminde okul inşaatlarının devam etmesini de şu sözlerle eleştirdi:

“Ulukışla, Tepebaşı ve Çayırova ilkokullarında öğrenciler ders yaparken yan tarafta inşaat sürüyor. Toz, gürültü ve güvensiz ortamda sağlıklı eğitim mümkün değil.”

“Öğretmen eksikliği ve akran zorbalığı artıyor”

Seçim öncesi 40 öğretmenin geçici olarak istihdam edildiğini ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Baybora, özellikle rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni eksikliğinin ciddi sorunlara yol açtığını söyledi.

Baybora, “Artan akran zorbalığına rağmen bakanlık herhangi bir adım atmıyor çünkü ortada bir ‘gaile’, yani dert yok” dedi.

“Türkçe bilmeyen çocuklara sertifika zorunluluğu insanlık suçudur”

Baybora, ilkokul öğrencilerinin %59’unun KKTC, %31’inin Türkiye, %10’unun üçüncü ülke vatandaşı olduğunu belirtti. Yaklaşık 2 bin yabancı öğrencinin Türkçe bilmeden okullara yerleştirildiğini ifade eden Baybora, bakanlığın yaklaşımını “bilim dışı” olarak nitelendirdi.

Türkçe bilmeyen öğrencilere özel formasyona sahip öğretmenlerin gerekli olduğuna dikkat çeken Baybora, “Bunun için hizmet içi eğitim verilmesi ve yeni öğretmen istihdamı yapılması şart. Ancak bakanlık bunun yerine öğrencilere Türkçe sertifikası zorunluluğu getirdi; sertifikası olmayan çocukların kayıtlarını reddetti. Bu insanlık suçudur. Eğitim temel bir insan hakkıdır” ifadelerini kullandı.

“Toplumsal muhalefeti büyüteceğiz”

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, mevcut hükümetin toplumun güvenini kaybettiğini ve meşruiyetini yitirdiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu hükümet en kısa sürede gitmelidir. Biz sendikalar ve muhalif partiler olarak toplumsal muhalefeti büyütüp bu yapıyı değiştireceğiz.”; çocuklar eve kapatılamaz.”