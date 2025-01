“Eğitim Bakanlığı Kolej Giriş Sınavı’nda ne yapmaya çalışıyor?”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, bu yıl 25 Ocak’ta birinci ayağının gerçekleşeceği Kolej Giriş Sınavı’nda alınan kararla sadece 1 öğretmen gözlemci olacağını söyledi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Eylem, “Sınav stresinden kaynaklanan olası bir rahatsızlık durumunda tek 1 öğretmen hem çocuklarla ilgilenmeyi, hem de sınav güvenliğini nasıl sağlayacak?” diye sordu, böylesi bir ortamda sınavın güvenirliliğinin tartışılabileceğinin altını çizdi.

Açıklama şöyle:

“Eğitim Bakanlığı, bu yıl 25 Ocak’ta birinci aşaması yapılacak olan kolej giriş sınavı için yeni bir karar üretti. Buna göre, sınavın yapılacağı her bir sınıfta her yıl olduğu gibi 1 salon başkanı, 1 gözcü öğretmen değil sadece salon başkanı bulunacak. Yani, bir sınıfta sınava girecek olan öğrencileri sadece 1 öğretmen gözlemleyecek. Ortaokul ve liselerde yapılan sınavlarda bakanlığın okula gönderdiği genelgede her sınıfta 2 öğretmen olacak koşulunu çocukların geleceğini belirleyecek böylesi bir sınavda ortadan kaldırmakla bakanlık neyi planlıyor, neyi öngörüyor?

Sınav stresinden kaynaklanan olası bir rahatsızlık durumunda tek 1 öğretmen hem çocuklarla ilgilenmeyi, hem de sınav güvenliğini nasıl sağlayacak? Yıllar önce bakanlıkta görev yapan bir kişinin salon başkanı olarak görev aldığı kolej giriş sınavında, bulunduğu sınıfta kendi oğlu sınava girmiş, bunu fark ettiği halde sınıfını değişme talebinde bulunmamıştı. Sınav bitiminde bunu tespit eden veliler itiraz etmiş bakanlık bu durum üzerine soruşturma açmıştı. Açılan soruşturma sonucunu aynı sınıfta gözcü olan öğretmenin ifadesi belirlemişti. Gözcü öğretmenin olmayacağı bu sınavda benzer bir olay yaşandığı takdirde sınavın güvenliğiyle ilgili şaibe oluşmayacak mı?

Özellikle son yıllarda ‘kontenjan’ örtüsü altında taban puanı düşürerek kolejlere öğrenci alımında haksız, adaletsiz, çocuklara torpili, rüşveti aşılayan tutum sergileyen bakanlık şimdi de ürettiği bu kararla sınavın güvenliği ile ilgili şüphe yaratmış olmayacak mı?

Nitelikli kamusal eğitim sağlama derdinde olmayan bakanlık ve hükümetin yeterli bütçe ayırmadığı, altyapı, donanım ve kadroları eksik bıraktığı, kalabalık, konteyner sınıflara terk ettiği devlet okullarımıza fahiş özel okul ücreti ödeyemeyen velilerimizin alternatif gördüğü kolejlerdir. Bu nedenle çocuklarımızın yarış atı gibi hazırlandığı, dersanecilerin, özel dersçilerin seçmeci elemeci bu sistemden nemalandığı bu sınav onlar için hayati önem taşımaktadır. Sınavın güvenliğini, geçerliliğini sağlamak, torpilden, haksızlıklardan, şaibelerden arındırmak bakanlığın birincil görevi ve sorumluluğudur. Bunu sulandıracak, şaibe yaratacak bu kararı bir an önce geri almalı, kamuoyuna bu kararla ne yapmaya çalıştığını açıklamalıdır.”