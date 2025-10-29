“Eczacılar mahkemelik oldu, sigortadan çekildi; hükümet ilaca erişimi zorlaştırıyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Serhat İncirli’nin hazırlayıp sunduğu

“Günaydın Kıbrıs” adlı programa konuk olarak, gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendirdi.

İlaç eksikliğinin kronik bir soruna dönüştüğünü vurgulayan Çeler, “Vatandaş ‘ilaç bulamıyorum’ diyorsa doğru söylüyor. Sağlık Bakanı ‘ilaç var’ diyor ama bu gerçeği yansıtmıyor. Eczacılar mahkemelik oldu, sigorta sisteminden çekildiler. Hükümet hem ilaç bulamıyor hem de var olan ilaca erişimi zorlaştırıyor.” dedi.

“Arıklı siyasete girdiğinden beri toplumu kutuplaştırıyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “Türk Telekom’un yerinde olsam dünya ile bağlantınızı keserim” şeklindeki sözlerini eleştiren Çeler, “Bu noktaya hiç gelmemek gerekirdi. Arıklı siyasete girdiğinden beri toplumu bölüyor. Sohbetlerde gayet samimi ama meclis kürsüsüne çıkınca toplumu geren bir dil kullanıyor. Tepkiler de bu davranışlarının sonucudur.” ifadelerini kullandı.

“Telekom tekeline izin verilmemeli”

Çeler, fiber optik sistem hakkında, “Avrupa Birliği’nden bile gelse bu modeli reddetmeliyiz. Tüm kişisel verilerimiz yabancı bir şirkete teslim edilecek, fiyatlar tek elden belirlenecek ve yerli işletmelerimiz bu sistemin altında ezilecek. Ulusal sermayemiz çökertilecek, vatandaş tekele mahkûm edilecek.” dedi.

TDP lideri, planlanan yapının Rekabet Kurulu Yasası’na aykırı olduğunu da vurgulayarak, “Bu girişim hem rekabeti hem de kişisel verilerin korunmasını ortadan kaldırır. Toplum bu gerçeği görmeli,” çağrısında bulundu.

“TDP’nin Meclis’te bulunması hayati önem taşıyor”

TDP’nin Meclis’te temsil edilmemesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapamadıklarını dile getiren Çeler, “Bu yüzden TDP’nin Meclis’te olması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Halkın sesi orada duyulmalı,” dedi.

“Gençlerle birlikte tam kadro sahadayız”

TDP’nin seçim hazırlıklarının tamamlandığını belirten Çeler, “Kadrolarımız hazır. Gençlerle birlikte karma bir listeyle toplumun karşısına çıkacağız,” dedi.

Sağlık politikalarına da değinen Çeler, “Emekli Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ile eski Sağlık Bakanı Dr. Gülsen Bozkurt tarafından hazırlanan sağlık master planı, revize edilerek uygulanmaya hazır durumda,” bilgisini paylaştı.

Trafik politikaları konusunda ise Kuzey Kıbrıs Sürücü Standartları ve Trafik Eğitim Kurumu Direktörü Cemal Sunal’ın komite başkanlığında yürütülen çalışmaların tamamlandığını söyledi.

“Toplum için fedakarlık yaptık”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CTP’ye verdikleri desteği hatırlatan Çeler, “Toplumun sesine kulak verdik. 2020 yılında yaşanan travmalara rağmen aday çıkartmadan, kavga etmeden topluma yakışır en iyi adımı attık.” ifadelerini kullandı.

Çeler, “Erhürman’ın 5 yıllık sürecinde başarılı olacağına inanıyoruz. Toplum, Ersin Tatar’ın makamı kişisel çıkarları uğruna kullandığını gördü ve buna tepki gösterdi” dedi.

“Üstel zamların icraatını mı yapacak?”

Başbakan Ünal Üstel’in ‘yatırım ve icraat’ açıklamalarını da eleştiren Çeler, “Neyin icraatını yapacak? Zamların mı? Toplumun verilerini yabancı şirketlere devretmek mi? Bu toplum, kendi geleceğinin elinden alınmasına izin vermeyecek,” ifadelerini kullandı.