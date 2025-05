Dünyanın doğasına hem uzak diyarlardan hem de Kıbrısın yakın manzaralarından bir bakış

Murat OBENLER

Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü’nün düzenlediği ve Dr. Yeşim Örek ile Mimar Mustafa Atun’un fotoğraflarından oluşan “Yakın Manzaralar-Uzak Diyarlar Fotoğraf Sergisi" 6 Mayıs Salı saat 18:00’de Lefkoşa Rüstem Kitabevi Sanat Galerisi’nde açıldı. 14 Mayıs Pazartesi gününe kadar ziyaretçilere açık kalacak serginin açılışını Cumhurbaşkanının eşi ve Bellapais Begonvil Inner Wheel Kurucu Başkanı Sibel Tatar, Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Alasia Kurucu Başkanı Işın Ramadan Cemil, Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü Başkanı Eser Özyalçın ve sanatçılar birlikte yaptılar.

Tatar: “Hem dünya hem de Kuzey Kıbrıs’ın fotoğraflarla bir sergide sunulması çok güzel”

Açılış öncesi yapılan konuşmalarda Cumhurbaşkanının eşi Sibel Tatar hem dünyadan önemli şehirler ve gezi rotalarını hem de ülkemizin doğal güzelliklerini çok iyi bir tema altında birleştirerek sanatseverlere sunan iki değerli sanatçıya ve sergiyi organize eden Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü’ne çok teşekkür ederek sosyal sorumluluk olarak sergiden elde edilecek tüm gelirin Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na üniversite öğrencilerine burs olarak verilmek üzere bağışlanacak olmasının çok anlamlı bir davranış olduğunu da sözlerine ekledi.

Özyalçın: “Böylesi anlamlı bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Kulüp Başkanı Eser Özyalçın ise böylesi anlamlı bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek başta iki değerli fotoğrafçı olmak üzere küratör İsmail Gökçe’ye çok güzel bir müzik dinletisi sunarak etkinliği güzelleştiren Dr. Aslı Giray Akyunak ve Heran Mirillo’ya, sponsorlar ARUCAD Üniversitesi, Metgin ve Gircon'a da teşekkür etti. Gelirin Vakfa bağışlanacağını da dile getiren Özyalçın sergiye yoğun ilgi gösteren sanatseverlere de çok teşekkür etti.

Sergide Kuzey Kıbrıs’ın doğasını fotoğraflarla yansıtarak bir farkındalık da yaratmak hedefleniyor

Dr. Yeşim Örek ile Mimar Mustafa Atun da konuşmalarında Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü’ne teşekkür ederek hem dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki tarihi ve doğal güzellikleri hem Kuzey Kıbrıs’ın doğasını fotoğraflarla insanlara aktaran ve bu konuda bir farkındalık da yaratmayı hedefleyen sergiye katılan tüm konuklara iyi sergiler dilediler.

Tanova: “Böylesi örnek çalışmalar ve duyarlı davranışların toplumda artmasını dilerim”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Genel Sekteri Seda Selçuk Tanova ise böylesi anlamlı bir projeyi hayata geçiren Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü çatısı altındaki herkese teşekkür ederek böylesi örnek çalışmaların ve duyarlı davranışların toplumda artmasını diledi.

Dr. Aslı Giray Akyunak ve Heran Mirillo ikilisinin dinletisi büyük beğeni topladı

Serginin açılışında Dr. Aslı Giray Akyunak ve Heran Mirillo’nun piyano ve flüt ile dünyadan,Türkiye’den ve Kıbrıstan unutulmaz parçaları yorumladığı dinletisi de büyük beğeni topladı.

Küratörlüğünü İsmail Gökçe’nin üstlendiği sergi 14 Mayıs’a kadar açık olacak

Küratörlüğünü İsmail Gökçe’nin üstlendiği sergide, Dr. Yeşim Örek’in gezdiği uzak ülkelerde çektiği 66 adet kare fotoğraf ile Mimar Mustafa Atun’un Kıbrıs’ın doğasında yakaladığı toplam 56 manzara fotoğrafı yer alacak. Sergi 14 Mayıs Pazartesi gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.