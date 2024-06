Dünyadan ve Kıbrıslı müzisyenler 10. kez neşeyle sevgiye ve dostluğa üfleyecekler

Murat OBENLER

Kıbrıs adasının kendine özgü yapısı, keyifli ve kaliteli müzisyenleri ve samimi ortamıyla dikkat çeken Windcraft Müzik Festivali bu yıl 10. kez yine şirin Katydata köyünde yapılacak. 13 ve 14 Temmuz'da Katydata'da yine üflemeli çalgıların baş rolde olacağı bir programla, geleneksel ile modernin buluştuğu bir ortam içerisinde eğlenceli ve sınırsız dansla dolu iki gün müzikseverleri bekliyor olacak.



7 ülkeden 11 konser ve 2 performans

7 ülkeden 11 konser ve 2 performans ile öne çıkan festivalde büyüleyici caz, halk gelenekleriyle zenginleştirilmiş çağdaş müzik, akustik ve elektronik seslerin karışımı, aklınızı başınızdan alacak dinamik Balkan ve tekno brass bandoları, elektronik funky ritimler, atmosferik gün batımı ragaları, disiplinler arası performanslar, müzik ve hikâye anlatımının heyecan verici kombinasyonu, doğaçlama dörtlü saksafonlar müthiş bir festival ortamı yaratacak. Windcraft Müzik Festivali, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne katılımının 20. yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle EU20 İnsiyatifi' ne katılıyor.



Çeşitli müzik grupları ile hareket ve eğlencenin kesintisiz sürdüğü festival

Bu yıl festivalin ana sahnesi olan Orchard, Andreas Polyzogopoulou, Odysseas Toumazos’un «Origins» projesi ve Ney’ de Harris Lamprakis triosuna, Idaion Project'in Girit ve rock müziği karışımı ve Loïc Bléjean'ın İrlanda gaydasının eklenmesiyle renkli bir çiçek bahçesine dönüşecek. Captain Stambolov ve Mefisto Brass'ın dinamik Balkan ve tekno brass üflemeli sesi ve Norlyz'in akustik enstrümanlar ve elektronik ritimlerinin karışımıyla katılımcılar bir an bile yerlerinde duramayacaklar. Dahası, adanın genç neslinin en umut verici üflemeli çalgıcılarından oluşan Krama Brass Band, doğu ve batı müziği arasında denge kurarken, Chunky Funky Quartet, saksofoncu Jan Kus ile iş birliği yaparak katılımcılar için elektriklendiren funky ritimler sunuyor.

Köyün çeşitli özel mekanları da yine heyecan verici performanslara ve konserlere ev sahipliği yapacak: Geleneksel müziğin orijinal aranjmanlarından oluşan bir repertuvara sahip Windcraft Band & Voices, Bruno Tomasello ve Marina Katsari'nin EFFEA tarafından desteklenen sanat rezidansından ortaya çıkacak "Aeolos yoldaşlığı" adlı müzikal anlatım performansı, Markus Schmidt ve Ravi Saundankar'dan gün batımında ragalı Hint klasik müziği, çeşitli katılımcı gruplardan müzisyenlerle Kıbrıslı besteci Evagoras Karageorgis'in müziklerini yorumlayacak Kardjin Sax Quartet, ve Selas Dans Topluluğu'nun HA KO ve Annie Khoury ile Elena Xyda’nın da «Day fades into night fades into day fades into» isimli disiplinler arası performansları.



Zengin içerikli paralel program ile ziyaretçiler eğlenirken öğrenecekler

Festivalin paralel olarak ilerleyen zengin içerikli programı her yaştan ziyaretçiyi birbirleriyle bağlantı kurmaya, müziğin ve sanat yaratımının büyüsüne aktif olarak katılmaya teşvik edecek. Festival boyunca Harris Lambrakis ve Elena Xydas'la Arap Müziğinin Makam dünyasına, Markus Schmidt ile Hint klasik müziğine, Nikoletta Dimitriou ile Çatistaların şarkısına ve Kalia Loizidou ile sözlü-şiirsel bir performansa, Renos Ktoros ile pithkiavli (Kıbrıs geleneksel kavalı) yapımına ve Timo Bark ile flüt çalmaya, Maria Kamperi ve Dimitris Yasemidis'le yaratıcı hareketlere, Suzana Petri ile seramik sanatlarına, Lisa Karaolis ile yoganın canlandırıcı enerjisine, Aliosha Bielenberg ile köyün ve bölgenin madencilik tarihine katılma, deneyimleme ve keşfetme imkanı olacak. Tüm atölye çalışmaları ve paralel etkinlikler herkese açık olup, ücretsizdir.



Stavrinos Hanı’nda iki kalıcı enstalasyon ziyaretçileri bekliyor

Stavrinos Hanı’ndaki iki kalıcı enstalasyon, Festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacaklar: «Armaroutkia» edebiyat köşesinde Kıbrıslı yazar veya şairlerin edebi eserlerine göz atarak rahatlarken, «Hafızanın Sesleri» temalı sergide ise nesnelerin hikayelerini köy sakinleri tarafından hatırlandığı ve anlatıldığı şekliyle dinleyebilirsiniz.



Solea Vadisi'nde hem bölgenin zengin kültürel mirasını keşfedin hem de eğlencenin keyfini çıkarın

Ziyaretçileri Solea Vadisi'nin güzel kırsalında tüm aile için heyecan verici, müzikal bir hafta sonuna bekliyor. Festival her yaştan ziyaretçiyi bölgenin zengin kültürel mirasını keşfederken ve kapsayıcı bir toplum oluşturma sürecine katılırken seçkin müzik deneyimlerinin, etkileşimin, spontane partilerin ve sonsuz eğlenceyle keyifli akşamların tadını çıkarmaya çağırıyor.



Kamp imkanı da olacak

Festival için köye gelecek ziyaretçilerin kullanabileceği ücretsiz kamp alanı bu yıl yine okul bahçesindeki alanda düzenlenecek. Ziyaretçiler kendi getirecekleri çadırları bu alana kurarak kalabilecek.

Kültür Bakanlığı Yardımcılığı – Modern Kültür Dairesi Başkanlığı, Kıbrıs Gençlik Örgütü, EFFEA’nın sponsor olarak yer aldığı festival Kıbrıs Fransız Enstitüsü, Katydata Köy Meclisi, Lellos P. Dimitriadis Hukuk Bürosu D.E.P.E., Windcraft Müzik Merkezi tarafından desteklenmektedir. Kathimerini Kıbrıs ise iletişim sponsoru olarak yer alıyor.

Ayrıntılı program hakkında daha fazla bilgiye www.windcraftmusicfest.com web sitesinden ve Windcraft Music Fest sosyal medya sayfalarından ulaşılabilecek.

İletişim-bilgi: Windcraft Loud. +357 22 377748, [email protected]

Bilet fiyatları: Ön satış €20 / 1 gün için, €35 / 2 gün için (12/07 tarihine kadar). Girişte (müsaitlik durumuna göre) €25 / 1 gün için, €42 / 2 gün için. 12 yaşın altındaki çocuklar için giriş ücretsizdir. Atölye çalışmalarına katılım ücretsizdir.

İnternet üzerinden bilet satışı: www.windcraftmusicfest.com/tickets veya more.com