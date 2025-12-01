Dövizde son durum
Serbest piyasada sterlin 56,40 Türk lirası, dolar 42,62 Türk lirası, euro 49,40 Türk lirasından işlem görüyor.
Haftanın başında, saat 08.50 itibarıyla 49,10 TL’den alınan euro 49,40 TL’den satılıyor. 56,00 TL’den alınan sterlinin satış fiyatı da 56,40 TL olarak belirlendi.
Dolar ise, 42,42 TL’den alınıp, 42,62 TL’den satışa sunuluyor.
