Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. Yaralılardan üçü Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne, biri ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza bugün saat 11.00 sıralarında Aydınköy mevkiinde gerçekleşti.

Açıklamada, 38 yaşındaki İrfan Yaman’ın yönetimindeki ML 474 plakalı salon aracın, Güzelyurt istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı yönde ilerleyip sola, isimsiz bir toprak yola dönmek için yavaşlayan Mehmet Moreket (37) yönetimindeki EY 681 plakalı araca arkadan çarptığı belirtildi.

Çarpmanın etkisiyle ML 474 plakalı araç savrularak orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı ve burada durabildi. EY 681 plakalı araç ise yolun dışına çıktı.

Kazada yaralanan EY 681 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Moreket, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman Moreket (72) ve Cemaliye Moreket (67) ile ML 474 plakalı aracın sürücüsü İrfan Yaman ise Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü ve kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.