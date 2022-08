Doktor mülakatları: Sendikalar protesto etti, Komisyon “kriterler adaylara açıklandı” dedi

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan hekim sınavları kamuda örgütlü hekim, öğretmen ve memur sendikaları tarafından protesto edildi.

Tıp-İş Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, mülakata katılan hekimlerin puanları ve girdikleri sınavlardan aldıkları notları içeren belgelere erişimin Komisyon Başkanı tarafından engellendiğini açıkladı.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu ise sendika temsilcilerinin gözlemci olarak sınavlara katılabildiğini, ancak, hekimlerin aldıkları puanların sendikaya değil, kişilerin kendilerine açıklandığını söyledi.



Protesto ettiler

Kamuda örgütlü sendikalar TIP-İŞ, KTAMS, KAMUSEN, KTÖS ve KTOEÖS, Kamu Hizmeti Komsisyonu’nu protesto etti.

Sendikalar şu açıklamayı yaptı:



“Bugün burada “Şeffaf ve hesap verebilen” bir kamu hizmeti komisyonu oluşturmak iddiası ile basın açıklamaları yapan, ‘Kurumsal bir yapı’ oluşturmaktan bahseden, gelen giden başkan ve yönetimlere göre değişmeyen tutumlar sergileyeceğini iddia eden lakin tam tersi uygulamalar yapan Kamu Hizmeti Komisyonu başkanı Ömer Köseoğlu’nu protesto etmek ve her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı bildirmek için bir araya geldik.”

“18 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olan hekim mülakatlarına gözlemci olarak Tıp- İş Sendikası’nı temsilen katılan başkan Dr. Mustafa Taşçıoğlu’nun mülakata katılan hekimlerin 2005 Kamu görevlileri sınav tüzüğüne göre, hesaplanan puanları ve girdikleri sınavlardan aldıkları notları içeren belgelere erişimi Komisyon başkanı Ömer Köseoğlu tarafından yasa dışı ve despotça bir üslupla engellenmiştir.



“Sınav tüzüğüne aykırı tavır” iddiası

Sendikalar sınav tüzüğüne aykırı davranıldığını iddia ederek, şunları söyledi:



“Mülakat başlamadan sözlü olarak komisyon başkanına gözlemci sendika olarak bu bilgilere ve belgelere erişim hakkımızın olduğu, bu belgelere erişemezsek yapılacak mülakatın adil, objektif ve hukuka uygun olup olmadığını değerlendiremeyeceğimizi bildirdik. Gözlemci sendikaların belgelere erişimini engelleyerek sendikaları dışlamış olacağını, sendikal mücadeleyi zayıf düşürme girişimi olarak algılanacağını, üstelik ‘Değiştirilmiş hali ile 2005 Kamu Görevlileri sınav tüzüğüne’ de aykırı davranmış olacağından yapılmaya çalışılan mülakatın hukuka aykırı olup dava konusu haline geleceğini kendisine bildirdik.

Tüm uyarılarımıza ve ısrarlı taleplerimize rağmen bilgi ve belgelere erişimimiz başkan tarafından engellenerek mülakata katılmamız mümkün olmadı. Çalışanların örgütlü mücadelesinin en önemli kurumları olan sendikaları dışlayan, belge ve bilgilere erişimine engel olan, sendikaları etkisiz kılmaya çalışan, hukuka aykırı mülakat gerçekleştirmeye yeltenen komisyon başkanını protesto ediyoruz. Antidemokratik, faşizan ve despot tutumları bir yana, hukuk tanımayan tavırları ile de kamu hizmeti komisyonunun güvenilirliğine gölge düşüren hareketleri, gerek örgütlü sendikalar gerekse de kamuoyu tarafından kabul görmeyecektir. Bu durum, komisyonun gerçekleştireceği sınav, mülakat ve atamalara da şüphe ile yaklaşılmasına ve hukuk davaları açılmasına yol açacaktır.”

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Köseoğlu:

“Kriter puanları her adaya tek tek açıklanmaktadır”

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, yazılı sınavların ardından doktorlarla ilgili atama mülakatlarının yasalara uygun yapıldığını belirtti, “Sendika bizden kriter puanlarını istedi, ancak bunlar kişisel verilerdir ve mülakat sırasında her adaya tek tak açıklanmaktadır, böylece kayıtlara da geçmektedir” dedi.



Sınav tüzüklerine tam olarak uyulduğunu savunan Köseoğlu, adayların puanlarının Bilimsel Kurul tarafından hazırlandığını, bu kurullarda ilgili meslek örgütlerinin de yer aldığını belirtti. Yenidüzen’e konuşan Köseoğlu, “Sendikaların komisyona yönelik dayatması üzücüdür, adayların her birine sınav öncesinde kriter puanlar tek tek söylenmektedir. Her adaya sınav öncesinde gerekli açıklamalar da yapılmaktadır. Sınav öncesinde bu verilerin sendika yöneticilerine verilmesi gibi bir usul yoktur” dedi.