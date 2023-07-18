“Doğa uyarılarını gösteriyor, tedbir şart!”

YENİDÜZEN-Özel

4 Temmuz’da dünyanın en sıcak gününü yaşarken, 2017 yılından bu yana en sıcak Haziran’ı gördük. Aşırı sıcakların can almaya başladığı şugünlerde yaklaşan ‘iklim krizi’ sonuçlarını daha sert göstermeye başladı.

Meteoroloji Dairesi, sıcaklıkların seyriyle ilgili bilgi paylaşırken, vatandaşa kendini koruması için uyarılarda bulundu. Çevreciler ise yaklaşan iklim krizi felaketine dikkat çekerek, hükümeti bu konuda acil tedbir alamaya çağırdı.

Hava sıcaklıklarının bu denli artması, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin iklim kriziyle doğrudan ilgili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şerife Gündüz, 4 Temmuz’da hava sıcaklığında Dünya rekorunun kırıldığını ifade ederek, “Dünyanın en sıcak günü yaşandı. 2017 yılından itibaren baktığımızda, en sıcak Haziran’ı 2023 yılında yaşadık” dedi.

İklim krizine hazır olan ülkelerin ayakta kalacağını ifade eden Gündüz, ülkemizde halk sağlığı, ekosistemlerin sağlığı, su kaynakları, kuraklık, gıda krizi, verimli toprakların kaybı ile karşı karşıya olunduğunu anlattı. Gündüz, “Ülkemizi buna hazırlamalıyız. Acil önlem planlarımızın hazır olması gerek” ifadelerini kullandı.

Hükümetin iklim kriziyle ilgili acil planlama yapması gerektiğini anlatan Gündüz, en öncelikli konunun bu olması gerektiğine vurgu yaptı.

Akdeniz’de iklim krizinden etkilenecek beşinci ülke olduğumuzu dile getiren Gündüz, “Bugünde yaşanan sıcaklıklardan, sel felaketlerinden ve orman yangınlarından bunu açık ve net anlamamız gerekmektedir. Doğa uyarılarını göstermekte, biz de adımlarımızı atmaya başlamalıyız” şeklinde konuştu.

Meteroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran:

“Sıcaklar ve beraberinde getirdiği riskler devam edecek”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bölgeyi etkisi altına alan oldukça sıcak hava kütlesinin etkisini sürdüreceğini, 41-44 derece dolaylarında olan hava sıcaklığının 26 Temmuz’a dek süreceğini kaydetti.

Buran, “Meteorolojik şartlarda değişiklik yok, sıcaklar, beraberinde getirdiği riskler aynen devam ediyor” dedi.

Bölgenin, alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalmaya devam edeceğini ifade eden Buran, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 41 - 44 derece, sahillerde 36 - 39 derece dolaylarında seyredeceği bilgisini verdi.

“Dünyamızı kirletmeye devam ediyoruz, iklim krizi için tedbir alınmalı”

“Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üstünde olduğu” açıklamasını anımsatıp ‘iklim krizini sorduğumuz Buran, “Dünyamızı kirletmeye devam ediyoruz. İklim krizi için tedbir alınmazsa ortalama sıcaklıkların bir buçuk derece çıkacağı tahmin ediliyor.” dedi.

İklim krizi için alınması gereken tedbirlerin büyük maddi kaynak ve zamandan oluştuğunu kaydeden Buran, fakir ülkelerin bunun altından kalkmasının imkansız olduğunu dile getirdi.

Alınması gereken tedbirlerin, çevre için atılması gereken adımların bütünlüklü çözümlerle sağlanabileceğini işaret eden Buran, bunu şöyle anlattı: “Ülkeye elektrikli araba getiriyoruz ama bunların şarjı için yine Teknecik Elektrik Santralini kullanıyoruz.” Maddi destek şart, bu halde altından kalkamayız. Güney de bu durumda.”

Dünya sıcaklığının 1,5 derece artması beraberinde birçok felaketi getirecek”

Dünya sıcaklığının ortalama 1,5 derece artması durumunda beraberinde birçok felkaket getireceğini kaydeden Buran, “El Nino denilen meteroolojik şartlar bu sıcakların 2-7 yılda bir olduğunu söylüyor. Şimdi bu sıcakları yaşıyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Şerife Gündüz:

“İklim krizinden etkilenecek Akdeniz'de 5. ülkeyiz, doğa uyarılarını gösteriyor, biz de adımlarımızı atmaya başlamalıyız”

İklim değişikliğinin, hava sıcaklığındaki anormalliklerdeki artışla ilişkilendirilmiş olduğunu anlatan Prof. Dr. Şerife Gündüz, iklim bilimcilerin, iklim değişikliği ile dünya çapında artan ısı anomalileri oluşumu arasında açık bir bağlantı belgelediklerinin anlattı.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO), El Nino koşullarının başladığını duyurduğunu anlatan Gündüz, bu duyuruda, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarının etkileneceğinin ve can güvenliği için erken uyarı sistemlerinin önemli olduğunun anlatıldığını belirtti. Gündüz, “El Nina, doğu tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının olağandışı ısınmasını ifade eder. La Nina geçtiğimiz nisan ayından bitmeye başlarken , El Nino etkileri artmaya başladı. 4 Temmuz Dünya rekoru kırıldı. Dünyanın En sıcak günü yaşandı. 2017 yılından itibaren baktığımızda, en sıcak haziranı 2023 yılında yaşadık.” dedi.

“...yok olma tehlikesiyle karşı karşıya”

Dünyanın var oluşundan bu yana doğal etkenlerden dolayı 150 bin yılda sadece 1°C ısındığını anlatan Gündüz, buna karşın son 150 yılda, insanlığın olumsuz etkisiyle dünyanın 1.5 C daha ısındığı bilgisini verdi.

Bu durumu değerlendiren Gündüz şöyle devam etti: “Bu çok hızlı ve insan etkilerinden kaynaklı değişim nedeniyle, dünyadaki ekosistemler ve canlı hayatı tehlikeye girmiş; hayvanlar, bitkiler, özellikle de endemik türler bu değişim nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kalmışlardır.”

“Doğa uyarılarını gösteriyor”

Ülkede yaşanan sıcaklık artışı, yağış modeli değişimi ve daha sık yaşanan ağır hava şartlarının ülkeyi ve toplumu olumsuz etkilemeye başladığını anlatan Gündüz, ‘acil önlem planlarının’ yapılması gerektiğini anlattı.

Bu planlara değinen Gündüz, şunları ifade etti:

“Hava değişiminden kaynaklanan hastalıkların ve ölümlerin artışı gözleniyor. Bugün güneyde bir kişi sıcaklık çarpmasından yaşamını yitirmiştir. Adaptasyon planlarımızın hazır olması gerekmektedir. İklim krizine hazır olan ülkeler ayakta kalacaktır. Halk sağlığı, ekosistemlerin sağlığı, su kaynakları, kuraklık, gıda krizi, verimli toprakların kaybı ile karşı karşıyayız. Ülkemizi buna hazırlamalıyız. Acil önlem planlarımızın hazır olması gerekmektir.

Hükümetin iklim kriziyle ilgili şu anda bir planı olduğunu duymadım. En öncelikli konumuzun bu olması gerekiyor. İklim krizinden etkilenecek Akdeniz’de 5. Ülkeyiz. Bugünde yaşanan sıcaklıklardan, sel felaketlerinden ve orman yangınlarından bunu açık ve net anlamamız gerekmektedir. Doğa uyarılarını göstermekte, biz de adımlarımızı atmaya başlamalıyız.