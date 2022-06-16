Diyarbakır’da gazetecilerin tutuklanması protesto edildi

Türkiye’de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Haziran'da gözaltına alınan 20’si gazeteci 22 kişi, 8 gün sonra dün adliyeye sevk edildi. Bugün sabaha karşı ifade işlemleri tamamlanan 16 gazeteci tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

16 gazetecinin tutuklanması nedeniyle Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) önünde açıklama yapıldı. Açıklamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun, kentteki siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, gazeteciler ve yurttaşlar katıldı. Açıklamada "Susturamayacaksınız" yazılı pankart açıldı.

‘Dün öldürüyorlardı, bugün tutukluyorlar’

Basın açıklamasında konuşan DFG Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu, özgür basın geleneğinin 90’lı yıllardan bu yana gerçekleri halka ulaştırmak için mücadele etiğini söyledi.

Gazetecilerin sokakta katledildiğini ve işyerlerinin bombalandığını hatırlatan Müftüoğlu, “Evet, saldırıların ve baskıların rengi değişti ama özü değişmedi. Dün bizi sokak ortasında katletmeye çalışanlar bugün gözaltına alıp tutukluyor" dedi.

Yargı sistemini eleştiren Müftüoğlu, gazetecilerin “kopyala yapıştır” iddialarla tutuklandığını söyledi. Tutuklanan gazetecilere atfedilen suçlamaların gazetecilik faaliyeti olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, "Tutuklama gerekçesinin tahammülsüzlüğün ve anti-demokratik yaklaşımın sonucu olduğu bir kez daha açığa çıktı. Daha bir-iki gün önce, İçişleri Bakanı ısmarlama operasyonların nasıl olması gerektiğini TV programlarında açıklıyordu. Özgür basına dönük bu operasyonun da kimlerin ısmarlama operasyonu olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

‘Ülkeyi felakete götürüyor’

İktidarın içine girdiği bataklıktan gazetecileri susturarak çıkmak istediğine dikkat çeken Müftüoğlu, gazetecilerin tutuklandığı saatlerde Meclis’te "Medyaya sansür yasasının" Adalet Komisyonu’ndan geçtiğini söyledi.

Müftüoğlu, şunları söyledi: “Her açıklamasında Abdülhamit’i kendine referans olarak gösteren Erdoğan, Abdülhamit'in istibdat düzenini kurmak için her yola başvuruyor. Her yere Erdoğan fotoları astırarak korku ve baskı iklimini oluşturma gayretindeler. Ülke tarihine 'Erdoğan Yasaları' olarak geçecek bu uygulamalar ülkeyi her yönden adım adım felakete doğru götürüyor. Fakat felaketi 'ülke büyüyor' diye kamuoyuna açıklıyorlar. Gerçekte ise kimlerin ne kadar büyüdüğünü gizlemek için özgür basına bu kadar yöneliyorlar.”

26 gazetecinin ismi okundu

İktidarın sadece kendi haberlerini yapan basın ve yayın organlarına müsaade ettiğini söyleyen Müftüoğlu, “Ama biz de diyoruz ki gerçeğin ifadeye kavuşması için ne bedel gerekiyorsa vereceğiz ve yalanlarınızla baş edeceğiz. Her koşulda bu yalan düzenine, özgürlükleri kafeslemeye çalışan çürümüş zihniyete karşı hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Konuşmanın ardından oturma eylemi yapıldı. Oturma eyleminde tutuklanan 16 gazetecinin isimleri okundu ve eyleme katılanlar “Burada" dedi.

Diyarbakır Barosu: Gazetecileri serbest bırakın

Diyarbakır Barosu’ndan yapılan açıklamada ise gazetecilerin tutuklanmasının basın özgürlüğüne ve haber alma hakkına müdahale olduğu belirtildi. Diyarbakır Barosu, sosyal medya hesabı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Diyarbakır CBS'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 gazeteci hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Gazetecilere, mesleki faaliyetleri nedeniyle başlatılan soruşturma ve tutuklamalar basın özgürlüğüne ve haber alma hakkına müdahaledir. Tutuklu gazetecileri serbest bırakın.”