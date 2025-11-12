Dışişleri Dairesi Müdürü mevkiine Çağrı Kalfaoğlu atandı
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine Çağrı Kalfaoğlu atandı.
A+A-
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine Çağrı Kalfaoğlu atandı.
Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2. maddesinin (2). fıkrası kapsamında gerçekleştirilen atama, bugünden tarihinden itibaren geçerli olacak. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu haber toplam 331 defa okunmuştur
Etiketler : atama, RESMİ GAZETE