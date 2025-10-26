“Diplomasinin olmadığı yerde yok sayılmak kaçınılmazdır”

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Avrupa Parlamentosu’nun 1974 kayıplarıyla ilgili anıt kararına tepki göstererek, diplomasinin yokluğunun “yok sayılmayı” beraberinde getirdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Talat, Avrupa Birliği’nin atadığı Kıbrıs Özel Temsilcisi’ni “yok hükmünde” ilan edip görüşmeyi reddetmenin diplomatik sonuçlarına dikkat çekerek, “Onlar da seni yok hükmünde kabul eder ve Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda yer alan Rum parlamenterler parlamentoyu ikna ederek bu kararı çıkarır” ifadelerini kullandı.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin fiilen kayıp arama sürecini başlatan bir Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Avrupa Parlamentosu’nun bu kararından büyük üzüntü duyduğunu belirten Talat, “Diploması ve diyalogun olmadığı şartlarda yok sayılmanın kaçınılmaz olduğunu anlamazsanız, Kıbrıs Rum tarafının hem tanınan bir devlet hem de AB üyesi olmanın avantajlarını kullanmasının önünü açarsınız; sonra da bugünkü gibi protesto yarışına girersiniz” dedi.

Doğru olanın Brüksel’deki Temsilcilik aracılığıyla doğrudan haber alarak kararın çıkmasını engellemek olduğunu vurgulayan Talat, “Eğer Temsilciliğiniz haber alamazsa, anlaşmalı bir lobi grubuyla çalışmalıydınız. Brüksel bir lobiler şehridir, AP hakeza. Zamanında Brüksel’de bu yolla kuş uçsa haberimiz olurdu” ifadelerini kullandı.

Talat, Kıbrıslı Türklerin sesinin Brüksel’de duyurulması gerektiğini belirterek, “İş işten geçtikten sonra protesto yarışına girmek kolay olandır, biz zoru başarmalıyız” dedi.