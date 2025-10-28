Diagne yarın Hristodulidis’le görüşecek

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne, yarın Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis görüşecek.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne’nin Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’le yarın görüşeceğini söylediğini yazdı.

Habere göre, Diagne yarın sabah 11.30’da Başkanlık Sarayı’nda Hristodulidis’le ilk görüşmesini gerçekleştirecek.