“Devletin kriz yönetimi kapasitesi hiç kalmadı”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Başbakan Ünal Üstel’in bugün yaptığı açıklamayı eleştirerek, feribot faciasının ardından kayıp, kurtarılan ve kimliği teyit edilemeyen kişilere ilişkin sayıların sürekli değiştiğini söyledi.

İncirli, böylesi büyük bir faciada kamuoyuna çelişkili bilgiler verilmesinin yabancı basın tarafından da takip edildiğini belirterek, “Çok zayıf bir görüntü veriyoruz” dedi.

Açıklama şöyle:

Sözüm ona kamuoyunu aydınlatmak için Sn. Üstel bugün bir açıklama yaptı. Keşke yapmasaydı.

İnsan yaşamını ifade eden sayıları bir türlü denkleştiremedi. Kayıp insanların sayısı, kurtarılanların sayısı, kimlikleri teyit edilemeyenlerin sayısı sürekli değişti.

Yabancı basının da yakından takip ettiği böylesi büyük bir faciada çok zayıf bir görüntü veriyoruz.

Son yedi yılda gördüğümüz manzara maalesef bu. “Kurumlarımız zayıflıyor” derken kastettiğimiz tam da buydu. Devletin kurumsal yapısı ciddi şekilde aşındı. Kriz yönetimi yapma kapasitesi ise hiç kalmadı.

Devletin kurumsal yapısını yeniden inşa etmek durumundayız.