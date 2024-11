“Devlet daireleri dökülüyor… 41 yıl önce imkânlar daha iyiydi”

● “Personel, dairenin işini yapmak için kendi özel arabasını kullanıyor. Birçok dairede printer yok, bazı dairede printerin içine alınacak kağıt yok, sendikamız alıyor. Bazı dairelere klimaları sendikalarımız alıyor”

● “Siyasi ve partizanca istihdam edilen personeller, ‘Sözleşmeli geçici işçi’ olarak alınanların bir sınava girmeden istihdam edilmesi kamudaki disiplini, verimliliğini ve işlerin kalitesini düşürdü”

● “Kendi başlarına Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesinin yansıtıldığı yerde dünyaya bizi rezil ettiler. Kendi önerdikleri parti vekillerini 15. Turda dahi seçemediler. Halka dalga geçiyorlar. Derhal erken seçime gidilmeli”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, devlet dairelerinde ciddi eksiklikler olduğuna dikkat çekerek, hükümetin bu konuda bir çalışma yapmadığını söyledi, 41 yıl önce 1983 yılında imkânların daha iyi noktada olduğunu belirtti.

YENİDÜZEN’e gündeme dair değerlendirmelerde bulunan KTAMS Başkanı Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin “Kaos, utanç ve garabetten ibaretten olduğunu” ifade etti, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin “Erken seçim” çağrısının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin düzenlediği bir yasa tasarısıyla Hayat pahalılığı konusunda halkı büyük bir tehlike beklediğini de aktaran KTAMS Başkanı, bundan sonraki hayat pahalılığı ödemeleri konsolide edilmeden yapılacağını belirtti. Bu yasa tasarısıyla birlikte hem alım gücünde, hem de maaşlarda %11 oranında bir kayıp olacağının bilgisini veren Bengihan, bu konuda toplumsal olarak mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın 68. Kuruluş yıldönümü kutladığı bugünler de sendika hakkında da konuşan Güven Bengihan, KTAMS’ın kurulduğu günden bu yana barış, demokrasi ve emek mücadelesi verdiğini söyledi.

“Daireler dökülüyor… 41 yıl önce imkânlar daha iyiydi”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, devlet dairelerinde en büyük eksiklik nitelikli personel eksikliği, araç-gereç eksikliği ve binaların yetersizliği olduğunu söyledi.

“Neredeyse dairelerin tümünde araç eksikliği var” diyen Bengihan, personelin dairenin işini yapmak için kendi özel arabasını kullandığını ifade etti. Binaların artan iş yükünü kaldıramaz durumda olduğunun altını çizen Bengihan, “Ne arşiv kaldı dolmayan, ne de evrak odaları…“ diye konuştu.

Bengihan, “Birçok dairede printer yok, bazı dairede printerın içine alınacak kağıt yok, sendikamız alıyor. Bazı dairelere klimaları sendikalarımız alıyor” ifadelerini kullandı, 41 yıl önce dairelerde daha iyi imkânlar olduğunu kaydetti. Bengihan şöyle devam etti: “Atanan müdür ve müsteşarların liyakatlı olmaması, dairelerdeki en büyük huzursuzluğun, nedenlerinden biri. Siyasi ve partizanca istihdam edilen personeller, ‘Sözleşmeli geçici işçi’ olarak alınanların bir sınava girmeden istihdam edilmesi kamudaki disiplini, verimliliğini ve işlerin kalitesini düşürdü.”

“Hayat pahalılığı konusunda bizi büyük bir tehlike bekliyor”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hazırladığı bir yasa tasarısıyla hayat pahalılığı ödeneğinde değişiklik yapılacağını, bundan sonraki hayat pahalılığı ödemeleri konsolide edilmeden yapılacağını belirterek, hem alım gücünün hem de maaşların %11 oranında kayıpla ödeneceğini söyledi. “Hem Türk Lirası kullanmamızdan, hem yanlış ekonomi politikalarından, hem de hükümetin denetimsizliğinden yüksek oranda enflasyon yaşanmaktadır. Alım gücü her geçen gün erimektedir” diyen Bengihan, hayat pahalılığının çok önemli olduğuna dikkat çekti.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin 2024 yılında geçici bir maddeyle yılda 3 kez hayat pahalılığı verdiğini hatırlatan Güven Bengihan, 2025 yılında bu maddenin yürürlükten kalkacağını hatırlattı.

Hükümetin yanında yeni yasa tasarısıyla hayat pahalılığı ödeneği ilgili yasadan hayat pahalılığı ödemelerinin bundan böyle konsolide edilmeden ödeneceğini belirtti, Yani konsolide edilmeden artık hayat pahalılığı ödenecek. Bu konsolide edilme ibaresi kaldırılmasıyla, artışlı maaşımız üzerinden değil, tekrardan yılın başındaki maaşımızdan dikkate alınarak toplanacak. Bu ibarenin kaldırılmasıyla da %10-11 oranında bir kaybımız olacak. Yani alım gücümüz de, maaşımız da %11 gerileyecek” gibi detaylar anlattı. Bu konuda sendika olarak hem hukuksal, hem de eylemsel olarak mücadelelerini vereceklerini söyleyen Güven Bengihan, “Önemli olan bizim mücadelemiz değil. Bu toplumsal bir sorun. Toplumsal olarak bunun mücadelesini vermeliyiz. Bu yasa tasarısı meclisten geçmemeli. Toplumsal mücadele şart…”

“Bu hükümet, kaos, utanç ve garabetten ibarettir”

Son dönemde siyasette yaşananları ve UBP-DP-YDP Hükümeti’ni de değerlendiren Güven Bengihan, “UBP-DP-YDP Hükümeti bana göre kaos, utanç ve garabetten ibarettir. Meclis Başkanlığı’nda yaşanan tiyatro, sahte diploma skandalları, ihalelerdeki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, partizanlığın kayırmacılığın patladığı böyle bir dönem ben daha önce hiç görmedim” dedi.

Kamuda verimsizliğin arttığının altını çizen KTAMS Başkanı şöyle devam etti: “Bizi dünyaya rezil ettiler. Okulların açılışını bile kurultay sürecine meze yaptılar. Hükümetin kendi içindeki kavga nedeniyle işler yürümüyor. Halk hak ettiği hizmeti alamıyor. Yani bu hükümet bir ‘hamma-humma’ hükümetidir. Meclis Başkanlığı’nda da yaşananlar tam bit tiyatrodur. Kendi başlarına Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesinin yansıtıldığı yerde dünyaya bizi rezil ettiler. Kendi önerdikleri parti vekillerini 15. Turda dahi seçemediler. Halka dalga geçiyorlar.” Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) erken seçim çağrılarına kulak verilmesi gerektiğini belirten Bengihan, “Erken seçim hemen şimdi derhal…” dedi.

KTAMS 68 yaşında…

“KTAMS, emek sınıfının savunucusu olmaya devam edecek”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın 68. Kuruluş yıldönümü kutladığı bugünler de sendika hakkında da konuşan Güven Bengihan, KTAMS’ın kurulduğu günden bu yana barış, demokrasi ve emek mücadelesi verdiğini söyledi.

14 Kasım 1956 tarihinde 8 Kıbrıslı Türk’ün bir araya gelerek Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nde ilk mücadele ateşini yaktığını belirten Güven Bengihan, bugün üye sayısının 5 bin civarına dayandığını söyledi.

Bengihan şunları söyledi:

“1956’da İngiliz sömürge yönetimine karşı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar ortak mücadele veriyordu. O günlerden bugünlere kadar KTAMS; barış, demokrasi ve emek mücadelesinin her zaman en ön saflarda olan, ilerici bir sendikadır. Bugün kamu görevlilerinin sahip olduğu mali ve özlük haklarının birçoğu KTAMS’ın verdiği büyük mücadeleler sonucunda kazanıldı. Emek veren ve katkı koyanlara da teşekkürü bir borç biliyorum. Bizler sorumlu sendikacılık bilinciyle hareket ediyoruz. Özellikle asgari ücretin belirlenmesinde, açlık sınırının her ay açıklanmasında bir ilki gerçekleştiriyoruz. Açlık sınırını resmi verilere dayandırarak açıklayan tek örgüttür KTAMS… Uluslararası tanınmışlığın ve temsiliyetin yanında, uluslararası dayanışmaya da önem veriyoruz. Bu da bizim gücümüze güç katıyor. Bu düşünceyle de, hem dünyadaki emek sınıfına, hem de ülkemizdeki emekçilerin daha örgütlü, daha sınıfsal ve insanca yaşanabilir bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için mücadele etmekteyiz. KTAMS her zaman için toplumsal olaylarla birlikte ülkenin geleceği konusunda da gaile çeken bir örgüttür. Kimliğini ve kültürünü kaybetmiş bir toplum her şeyini kaybetmiş demektir. KTAMS 68. Yılında bir ilki daha gerçekleştirdi. Kurucu üyesi olduğu Kıbrıs İşçi Emekçi Sendikaları Federasyonu’nu, Koop-Sen ile birlikte bu ülkede bir kamu-özel işçi federasyonu anlamında kurdu. 8 Kıbrıslı Türk’ün bir araya gelerek kurduğu KTAMS’ın üye sayısı şu anda 5 bin civarındadır. Bu her geçen gün de büyüyerek devam edecektir. KTAMS, emek sınıfının savunucusu, emek sınıfının kalesi olmaya da devam edecektir.”