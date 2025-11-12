Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Depremin ardından 12 artçı meydana geldi
Depremin ardından 12 artçı meydana geldi

Depremin ardından 12 artçı meydana geldi

Meteoroloji Dairesi, merkez üssü Baf olarak saptanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, merkez üssü Baf olarak saptanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:  

“Bugün saat 11:31 lokalde, Dairemize   bağlı  Lefke  Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 37 km uzaklıkta, orta şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.4 olan bir deprem kaydedilmiştir.

Yapılan  ilk  değerlendirme  sonucunda depremin merkez üssünün  34.79 Kuzey ve 32.68 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 3 km derinliğinde Kıbrıs’ın Güney’inde – Baf’ta  olduğu saptanmıştır. Ana şoku takip eden ve en büyüğü ML:4.6 olmak üzere an itibariyle 12 artçı deprem meydana gelmiştir. Tüm depremler Baf Fayı üzerinde ve sığ odaklı gerçekleşmiştir.”

Bu haber toplam 658 defa okunmuştur
Etiketler : , ,