Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmadan YENİDÜZEN’in manşetine taşıdığı 9,5 ton tarihi geçmiş baharat konusuna değinen Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Bu ülkeye imha için tarihi geçmiş baharatların gelmesi mümkün değil. Burada imha tesisi yok. Denetim zafiyeti ciddi boyutta. Gümrükte çıkan ikinci yangın ve bu baharat olayıyla ilgili Berova’nın açıklama yapması gerekiyor. Aynı şekilde tır dorseleriyle ülkeye para ve tetikçi girişi de var.” dedi.

Baybars, UBP-YDP-DP Hükümetinin seçim sürecindeki uygulamaları ve kamu kaynaklarının kullanımına dikkat çekti, açıklama yapılması gerektiğini kaydetti.

Baybars, “Arıklı kürsüye çıktığında ‘seçim döneminde söylenenleri unutalım ve önümüze bakalım’ demişti. Ancak Arıklı’nın söylemleri ile eylemleri birbirini tutmuyor. Söylediği sözlerin arkasında durmadığı, topluma ‘biz yalan söyledik’ deme cüretini gösterecek örnekleri gördük.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde toplumun değişim yönünde irade ortaya koyduğunu ifade eden Baybars, “Bu ülkedeki tüm devlet kurumlarının yerle bir edilmesine ciddi bir tepki var. 2022 yılından bu yana ihalesiz yapılan işler, geçici işçi istihdamları, statüsü belli olmayan onlarca kişi var. Kamu kaynakları yandaşlara dağıtılıyor, liyakat düzeni ortadan kaldırıldı.” diye konuştu.

“2500 T izninin akıbeti ne oldu?”

Baybars, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e ve hükümete seslenerek, “Seçim öncesi pervasızca adımlar atıldı. Arıklı’nın izin kurulu tarafından seçim yasaklarına bir gün kala dağıtılan T izinleri ‘tamamen ihtiyaçlı kişilere verildi’ denmişti. Ancak 3 gün sonra Tatar bu izinleri durdurduğunu açıkladı. Seçimler bitti, halk size ciddi bir ders verdi, peki bu 2500 T izninin akıbeti ne oldu?” diye sordu.

Kırsal kesim arsaları üzerinden insanlara “umut tacirliği” yapıldığını belirten Baybars, “Kendi yaptığınız yasalara aykırı belgeler verdiniz. Bu belgelerin ne olacağı konusunda da izahat vermekle yükümlüsünüz.” ifadelerini kullandı.

Baybars, bireysel silahlanmaya da dikkat çekerek, “Tetikçilerin kol gezdiği ülkede 600 tabanca izni verdiniz. Bunların durdurulduğunu açıklamıştınız. Bireysel silahlanmanın ve şiddetin arttığı ülkede bu izinler gerçekten durduruldu mu? Ocak 2024’ten beri soruyoruz, bilgi verilmemesi bir yana bu ülkeyi bu noktaya getirmeniz ciddi bir sıkıntıdır.” dedi.

Tasdik memurluklarıyla ilgili uygulamaları da eleştiren Baybars, “Seçime bir kala yüzlerce kişiye tasdik memurluğu verdiniz. Mahkeme bunları ara emriyle durdurdu. Tasdik memurluğuna ilişkin kararlar şu anda hangi aşamada?” diye sordu.

Baybars, “Devletin kaynaklarını seçim ofisi olarak kullanamazsınız. Kamuyu, partinizin ve yandaşlarınızın arka bahçesi haline getiremezsiniz. Halk bunlara çok güzel bir cevap verdi.” diye konuştu.