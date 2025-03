Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Demokrasinin kuralı bellidir; yönetemiyorsan gidersin” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Genç TV’de Meltem Sonay’ın sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, eğitimin sorunlar yumağı haline geldiğine dikkat çekti.

“Yönetme gibi bir iddiaları yok”

Eğitimde değişiklik yapılacaksa, bu işin taraflarının olduğunu vurgulayan Erhürman, eğitimin, bilimin ürünü olduğunu kaydetti. “Bütün bunları yan yana getirerek, doğru, dürüst istişareleri tamamlayarak bir politika oluşturmalısınız” diyen Erhürman, eğitimin günü birlik kararlarla ele alınacak bir konu olmadığının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Özne, çocuklarımızdır” ifadelerini kullandı ve bir gecede kimseyle konuşmadan tüzük değiştirilerek ortaya “dinamit” atıldığını vurguladı. Dün konuyla ilgili yapılan toplantıyı hatırlatan Erhürman, toplantı sonunda çözüm arandığının söylendiğine dikkat çekti. Erhürman, “Bugün böyle bir şeyin olabileceği de öngörülebilirdi. Engelleyecek bir tavır ortaya koyulmadı” dedi. Çözüm önerilerinin de bulunduğuna işaret eden Erhürman, en yapılmaması gereken durumun, öğretmenlerle velileri ve öğrencileri karşı karşıya getirmemek olduğuna dikkat çekti. “Yönetme iddiaları hiçbir konuda olmadığı gibi bu konuda da yok” diye konuşan Erhürman, bu sorunun içinden nasıl çıkılır gibi zihinsel faaliyetin de ortada olmadığını belirtti.

“Eğitim, sorunlar yumağı haline getirildi”

Toplumun bölünmesine, parçalanmasına izin verildiğinin altını çizen Erhürman, karşılarındaki zihniyetin sorunlara yönelik gaile çekmediğini dile getirdi. Erhürman, “Memlekette her gün en çok konuşulan kurum olan KIB-TEK’te de yaşananlar ortada” dedi ve eğitimin sorunlar yumağı haline getirildiğinin altını çizdi. Tufan Erhürman, “Sorunlara sorun eklemek için bir çaba varmış gibi. Anlık, günü birlik birtakım kararlarla ülkeyi yönettiklerini iddia ediyorlar. Motivasyon ve konsantrasyon buralarda değil. Bütün sorunların toplamında söylenecek şey böyle bir hükümet olmadığıdır. Bitmiş bir şeye dahi bitti diyecek iradeye dahi sahip olmamanın sonuçlarını yaşıyoruz” diye konuştu. “Uzatmaları yaşıyorlar” diyen Erhürman, “uzatmaların” ise her günü bu topluma pahalıya mal olduğunu kaydetti. Erhürman, “Bir gecede hiçbir şey hesaplamadan sahaya girdiler ve insanları birbirine düşürdüler” dedi ve birçok konuda da aynı şeyin yaşandığını vurguladı. “Bitmiş bir yapı var, irade gösteremiyor. Toplumun içinde kamplaşma oluşuyor. Herkes birbirine liderlik yap çağrısı yapıyor. Taraftar ol, bu kavganın sürmesine öncülük et çağrısı yapılıyor” diye konuşan Erhürman, liderden beklenenin holiganlık değil, sorun çözmek olması gerektiğine işaret etti.

“Demokrasinin kuralı bellidir”

Demokrasinin kuralının belli olduğuna vurgu yapan Tufan Erhürman, “Bu arkadaşlar bu işi bırakması lazım. Demokrasinin kuralı bellidir; yönetemiyorsan gidersin. Bu yapının sürmeyeceğini de biliyorsun ama bu iradeyi gösteremiyorsun” diye konuştu. Erhürman, “Siyasetin amacı çözüm bulmaktır. Soruna taraf olmak ve bundan tarafım diye konuşmak değil” dedi ve Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Cenevre’den dönerken “bir, sıfırdan büyüktür” dediklerini anımsatan Erhürman, “Sıfırda olmanın maliyeti vardır. Dört buçuk sene kaybettik” diye konuştu. Karşılarındaki zihniyetin çözümden değil, var olan statükonun devamından bahsettiğini vurgulayan Erhürman, “Çözümsüzlük, çözümdür diyorlar” ifadelerini kullandı. Çözümsüzlüğün çözüm olmadığının, yaşananlarla gözler önüne serildiğini belirten Erhürman, çözümsüzlüğün her geçen gün daha fazla sorun yarattığını kaydetti. Tufan Erhürman, “Bu toplum çözüm istiyor. Bu sorundan kurtulalım diyor insanlar. Hem iç hem dış politikada zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var” dedi. “Liderden beklenen taraftarlık değil, sorun çözmek olacak” diyen Erhürman, karşılarındaki zihniyetin sorun çözmek yerine sorun yarattığına dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Ürettikleri sorunlarla toplumu bölüp parçalamak istiyorlar” diye konuştu.