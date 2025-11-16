Demirhan'da iki polisi darp edip, çocuklarıyla tehdit eden şahıs tutuklandı

Demirhan'da iki polisi darp edip, çocuklarıyla tehdit eden zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, Cumartesi akşamı Demirhan’da faaliyet gösteren bir iş yerinde kavga çıktığını söyledi.

Polis, olayın bitmesinin ardından B.K. isimli zanlının olay yerine geri dönerek gerginlik çıkarttığını, bunun üzerine polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini aktardı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği kendisini tutuklamaya çalışan memurlardan birine hakaret edip kafa attığını, olaya müdahale eden diğer memurun ise parmağını ısırdığını belirtti.

Polis, zanlının polis arabasına bindirileceği sırada ise kafa attığını polisin bu kez karın bölgesine tekme atarak darp edip “içeri girer yatar çıkarım seni bulurum çocuklarından çıkarırım” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.