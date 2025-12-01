DAÜ’de Yahya Kemal Beyatlı anısına seminer düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) şair Yahya Kemal Beyatlı anısına seminer düzenleniyor.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, “Yahya Kemal Beyatlı’nın Şehirleri: Üsküp, İstanbul, Ankara” konulu seminer, Beyatlı’nın doğum günü olan yarın saat 09.30’da DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, BEA 5 Salonu’nda olacak.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü tarafından Gönyeli - Alayköy Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek seminerde DAÜ İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz İşçioğlu moderatör, Gönyeli - Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Prof. Dr. Kemal Görmez ve Prof. Dr. Orçun İmga konuşmacı olacak.

Seminer kapsamında, şair Yahya Kemal Beyatlı’nın doğup büyüdüğü Üsküp’ten İstanbul’a, oradan da Ankara’ya uzanan yaşam yolculuğu ve şehirleri ele alınacak.

Ayrıca Beyatlı’nın şehir algısının tarihsel ve kültürel arka planı akademik bir perspektifle değerlendirilecek.