DAÜ'DE DURUM VAHİM!

▶ Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de mali kriz daha da derinleşti, 2023 yılı için bütçe açığı öngörüsü 550 milyon TL’ye ulaştı. 2019 yılında ilk kez ‘bütçe’ açığı ile tanışan DAÜ’de, ‘giderleri daraltma’ gündeme geldi, geri ödeme koşulu ile çalışanların maaşlarında kesintiye gitme konuşulmaya başlandı.

DAÜ-SEN, DAÜ’NÜN MALİ TABLOSUNU AÇIKLADI:

İlk kez bütçe açığı, 2019 yılında başladı. Okul o yıl, 30 milyon TL olan açık verdi.

2020’de pandemi süreci yaşandı.

2021’de bütçe açığı 85 milyon TL’ye yükseldi.

2022’de hayat pahalılığı ve TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı nedeniyle bütçe açığı 270 milyon TL’ye çıktı.

2023 yılı için bütçeye konan açık öngörüsü 410 milyon TL idi. Yabancı öğrenci sayısındaki düşüş, deprem bölgesindeki öğrencilere harç muafiyetini nedeniyle bu rakamın 550 milyon TL’ye çıkması bekleniyor.

Ayşe GÜLER

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de mali kriz daha da derinleşti, 2023 yılı için bütçe açığı öngörüsü 550 milyon TL’ye ulaştı.

2019 yılında ilk kez ‘bütçe’ açığı ile tanışan DAÜ’de, ‘giderleri daraltma’ gündeme geldi, geri ödeme koşulu ile çalışanların maaşlarında kesintiye gitme konuşulmaya başlandı.

Temmuz ya da Ağustos aylarında personel ödeme konusunda sıkıntı yaşanabileceği hem DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, hem de DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara tarafından doğrulandı.

YENİDÜZEN, ilgili taraflarla görüştü, DAÜ’nün mali durumuna ilişkin bilgi aldı.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, okulun bankalara borcunun bulunmadığını ancak bütçe açığının 2016-2017 yılından itibaren devlete ödenmeyen vergi borçlarından kaynaklandığını açıkladı.

Özcenk, “Hayat pahalılığında yaşanan artış, okulu mali açıdan ciddi bir yıpratmaya neden oldu. Gelirlerin artması, giderlerin kısılması gerekiyor” dedi.

“Kriz var ama 25 kişi istihdam yapılıyor” şeklindeki eleştirileri de yanıtlayan Özcenk, “Biz kriz başladığında münhale çıkmadık. Münhal, geçtiğimiz Ağustos ayında çıkılmıştı. Şu anda da sınavlar yapılıp, süreç tamamlanıyor” dedi.

Öte yandan DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara ise yıldan yıla artan bütçedeki açığa ilişkin verileri paylaştı, şöyle dedi: 2019’da 30 milyon TL olan açık, 2021’de 85 milyon TL’ye çıktı. Hayat pahalılığı ve dövizdeki yükseliş nedeniyle bu rakam 2022’de 270 milyon TL’ye yükseldi. 2023’teki öngörü 410 milyon TL idi. Ancak yabancı öğrenci sayısındaki düşüş, deprem bölgesindeki öğrencilere harç muafiyeti nedeniyle bu rakam 550 milyon TL’ye yükseldi.

Hoşkara, yaklaşık bin 500 personeli bulunan DAÜ’de Ağustos ayındaki maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmasını beklediklerini de yineledi.

Öğrenci sayısında da yıldan yıla gerileme yaşandığını ifade eden Hoşkara, “2019’da 20 bin olan öğrenci sayısı, 15 bine geriledi” dedi.

Öte yandan görüş almak için aradığımız DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ise yurt dışında olduğu gerekçesiyle Çarşamba günü açıklama yapabileceğini belirtti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk:

“Geri ödeme koşulu ile maaşlarda kesinti gündeme gelebilir”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Temmuz ya da Ağustos ayında personel maaşı ödenmesi konusunda sıkıntı yaşanabileceğini ifade etti, çalışanların kazanılmış haklarına dokunmayacaklarını ancak geri ödemek koşulu ile maaşlarda kesintinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Özcenk, bu yılki bütçe açığının 550 milyon TL olmasına yönelik öngörüleri de doğruladı.

Okulun bankalara borcunun bulunmadığını ancak bütçe açığının 2016-2017 yılından itibaren devlete ödenmeyen vergi borçlarından kaynaklandığını açıklayan Özcenk, “Hayat pahalılığında yaşanan artış, mali açıdan ciddi bir yıpratmaya neden oldu. Gelirlerin artması, giderlerin kısılması gerekiyor” dedi.

“Kriz var ama 25 kişi istihdam yapılıyor” şeklindeki eleştirileri de yanıtlayan Özcenk, “Biz kriz başladığında münhale çıkmadık. Münhal, geçtiğimiz Ağustos ayında çıkılmıştı. Şu anda da sınavlar yapılıp, süreç tamamlanıyor” dedi.

Özcenk, acil olmadığı sürece yeni istihdam yapılmayacağını da belirtti.

Türkiye’deki depremden okulda eğitim gören bin 877 öğrencinin etkilendiğini söyleyen Özcenk,

“bu yıl sonuna kadar öğrencilerden harç alınmayacak. Adaya gelen öğrencilere yurt sağlayacağız. İki öğün yemek vereceğiz. Bu karar da 30-35 milyon TL’ye mal olacak” dedi.

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara:

“Bu yılki açığın, 550 milyon TL’ye çıkacağını öngörüyoruz, Ağustos’ta maaş ödemelerinde sıkıntı olabilir”

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, 2019 yılında 30 milyon TL olan DAÜ’deki bütçe açığının bu yıl 550 milyon TL’ye yükselmesinin öngörüldüğüne dikkat çekti.

Hoşkara, yaklaşık bin 500 personeli bulunan DAÜ’de Ağustos ayındaki maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmasını beklediklerini de açıkladı.

Öğrenci sayısında da yıldan yıla gerileme yaşandığını ifade eden Hoşkara, “2019’da 20 bin olan öğrenci sayısı, 15 bine geriledi” dedi.

Hoşkara, DAÜ’nün eski mali yapısına ilişkin bilgi de paylaşarak, “DAÜ, 2016-2017 mali açıdan zirveyi gördü. O dönemde 8 bin yabancı öğrencisi vardı. Öğrenci sayısı her yıl 700-800 civarı azalma oldu.

Bugün 1000 öğrenci azlığı, 100 milyon TL gelir geriliği yaratıyor. 2019 yılında başlayan bütçe açığına yönelik adım atılması gerekirdi. Sorunu tedavi etmek gerekirdi, adım atılmadı.”

Hoşkara, mevcut rektör Aykut Hocanın’ın 2020 yılında göreve geldiğini söyleyerek, “Pandemi süreci girdi, döviz krizi de yaşandı. Okul giderleri azaldı, online eğitim başladı. Maaş giderleri de dövizden dolayı azaldı” dedi.

2021’de 85 milyon TL bütçe açığının hayat pahalılığı ve dövizdeki yükseliş nedeniyle 270 milyon TL’ye çıktığını belirten Hoşkara, 2023’te 410 milyon TL olan açık öngörüsünün yabancı öğrenci sayısındaki düşüş, deprem bölgesindeki öğrencilere harç muafiyetini nedeniyle bu rakamın 550 milyon TL’ye çıkmasının öngörüldüğünü söyledi.

Hoşkara, 2023 bütçesinin ise 2.7 milyar TL olduğunu kaydetti.