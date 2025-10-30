DAÜ-SEN: “Görevden alınan iki dekan görevlerine geri döndü”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Mühendislik Fakültesi ile Fen ve Edebiyat Fakültesi dekanlarının görevlerine iade edildiğini açıkladı. Sendika, bu kararın üniversitenin demokratik ve özerk yapısının korunması açısından son derece önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla iki dekan görevlerine yeniden başlamış ve yetkilerini etkin biçimde kullanmaya başladı.

15 Ağustos 2025 tarihinde, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) verdiği yetkiye dayanılarak Rektörlük tarafından görevden alınan iki dekanın yerine vekaleten atamalar yapılmıştı. Ancak hem fakülte kurullarının hem de sendikanın tepkileri sonucu, vekaleten atanan dekanlar kısa sürede istifa etmişti.

Süreç boyunca fakülte kurulları iki önemli karar aldı:

“Görevden alma kararlarının yeniden değerlendirilmesi ve geri alınması,

Bu gerçekleşmediği takdirde, eğilim yoklaması sonucuna dayalı olarak asaleten atama yönündeki görüşlerin Rektörlük ve VYK’ya iletilmesi.”

Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından 22 Ekim 2025’te, iki fakültede de Dekanlık Eğilim Yoklamaları gerçekleştirildi. Rektörlüğün müdahalelerine rağmen demokratik bir ortamda yapılan oylamalarda, görevden alınan dekanlar fakültelerinden %90’ın üzerinde destek aldı.

Bu gelişmelerin ardından, Vakıf Yöneticiler Kurulu 23 Ekim 2025’te Rektörlük tarafından sunulan görevden alma gerekçelerini yeniden değerlendirerek, bu gerekçeleri yetersiz buldu ve görevden alma kararlarını oy birliğiyle iptal etti.

DAÜ-SEN açıklamasında, bu kararın “üniversitenin demokratik, özerk ve katılımcı yapısının korunması açısından kritik bir adım” olduğu belirtilerek, “Ortak akıl ve kurulların etkin katılımının üniversite yönetiminde ne kadar belirleyici olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.” denildi.

Sendika, DAÜ Yönetimi ve Eğitim Bakanlığı’na da çağrıda bulunarak, liyakat ve özerklik ilkelerine dayalı bir yönetim anlayışının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı: “Elde edilen bu olumlu sonuç, ayrışarak değil bütünleşerek, ortak değerler etrafında bir araya gelmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Üniversitemizin başarısız yöneticilerini daha fazla tolere etme imkânı yoktur.

Daha az yönetici, daha çok liyakat.”